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Министр экономики Алексей Любченко подал в отставку

2 ноября 2021, 11:07
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Первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины подал заявление в аппарат Верховной Рады с просьбой принять отставку с занимаемой должности.

Алексей Любченко
Алексей Любченко подал в отставку / фото прес-служба ГПС

Глава Министерства экономики Алексей Любченко подал в отставку. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

"Первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Алексей Любченко подал заявление в аппарат Верховной Рады Украины с просьбой принять отставку с занимаемой должности", – говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, 1 ноября вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников подал заявление об увольнении.

Позже народный депутат от Слуги народа Дмитрий Качура сообщил, что нардеп Ирина Верещук будет назначена на пост министра реинтеграции оккупированных территорий, а Алексей Резников займет кресло министра обороны.

Вчера также стало известно, что вице-премьер-министр и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский написал заявление об увольнении.

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