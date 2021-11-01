Массовые ротации в Кабмине: Слуги народа назвали кандидатов в министры

Новые назначения в Кабмине / УП

В понедельник, 1 ноября, на заседании фракции Слуга народа был принят ряд кадровых решений.

Как сообщил народный депутат от Слуги народа Дмитрий Качура Telegram-канале, нардеп Ирина Верещук будет назначена на пост министра реинтеграции оккупированных территорий, а Алексей Резников, который написал заявление на увольнение с этой должности, займет кресло министра обороны.

По словам Качуры, вице-премьеры Олег Уруский и Алексей Любченко уйдут в отставку.

Какие еще будут ротации в Кабмине

Заместитель начальника Управления государственной охраны Вячеслав Штучный рекомендован на должность руководителя аппарата Рады.

Глава таможни Павел Рябикин займет должность руководителя Минстратегпрома.

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Андрей Мотовиловец утвержден на должности первого заместители главы фракции Слуга народа.

"В среду произойдет процедура увольнения, а в четверг - назначения", - отмечает Дмитрий Качура.

Отставка Тарана и назначение Резникова министром обороны

Журналист Юрий Бутусов 24 октября сообщил о том, что президент Владимир Зеленский согласовал новую кандидатуру на пост министра обороны. По его словам, вопрос отставки Андрея Тарана связан в том числе и с его проблемами со здоровьем. Новым министром обороны должен стать Алексей Резников – вице-премьер, министр по вопросам оккупированных территорий.

Министр Алексей Резников 1 ноября подал заявление об отставке с поста вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. В заявлении указано, что Резников покидает министерство по собственному желанию.