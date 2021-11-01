УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Массовые ротации в Кабмине: Слуги народа назвали кандидатов в министры

1 ноября 2021, 20:44
Прослушать новость
Остановить

Нардеп Ирина Верещук будет назначена на пост министра реинтеграции оккупированных территорий.

Кабмин
Новые назначения в Кабмине / УП

В понедельник, 1 ноября, на заседании фракции Слуга народа был принят ряд кадровых решений.

Как сообщил народный депутат от Слуги народа Дмитрий Качура Telegram-канале, нардеп Ирина Верещук будет назначена на пост министра реинтеграции оккупированных территорий, а Алексей Резников, который написал заявление на увольнение с этой должности, займет кресло министра обороны.

По словам Качуры, вице-премьеры Олег Уруский и Алексей Любченко уйдут в отставку.

Какие еще будут ротации в Кабмине

Заместитель начальника Управления государственной охраны Вячеслав Штучный рекомендован на должность руководителя аппарата Рады.

Глава таможни Павел Рябикин займет должность руководителя Минстратегпрома.

Реклама

Андрей Мотовиловец утвержден на должности первого заместители главы фракции Слуга народа.

"В среду произойдет процедура увольнения, а в четверг - назначения", - отмечает Дмитрий Качура.

Отставка Тарана и назначение Резникова министром обороны

Журналист Юрий Бутусов 24 октября сообщил о том, что президент Владимир Зеленский согласовал новую кандидатуру на пост министра обороны. По его словам, вопрос отставки Андрея Тарана связан в том числе и с его проблемами со здоровьем. Новым министром обороны должен стать Алексей Резников – вице-премьер, министр по вопросам оккупированных территорий.

Министр Алексей Резников 1 ноября подал заявление об отставке с поста вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. В заявлении указано, что Резников покидает министерство по собственному желанию.

viber
Кабмин отставка Кабмина Слуга народа
Сейчас вы просматриваете новость «Массовые ротации в Кабмине: Слуги народа назвали кандидатов в министры». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на 30 октября: что нельзя делать в самый опасный день осениПриметы на 30 октября: что нельзя делать в самый опасный день осени Инфекционист назвала самую безопасную вакцину от коронавирусаИнфекционист назвала самую безопасную вакцину от коронавируса Гороскоп на ноябрь-2021 для всех знаков: Скорпион станет любимцем фортуны, а Девам придется несладкоГороскоп на ноябрь-2021 для всех знаков: Скорпион станет любимцем фортуны, а Девам придется несладко Новолуние в ноябре 2021: что нужно делать, чтобы привлечь энергию денегНоволуние в ноябре 2021: что нужно делать, чтобы привлечь энергию денег День автомобилиста: душевные поздравления и прикольные картинки к праздникуДень автомобилиста: душевные поздравления и прикольные картинки к празднику
21:07

В Харькове в один день с собой покончили двое 19-летних парней

20:44

Массовые ротации в Кабмине: Слуги народа назвали кандидатов в министры Видео

20:40

Жесткий локдаун в Киеве на 30 дней или оранжевая зона: Кличко назвал сценарии карантина в столице Видео

20:36

Украину в ноябре завалит снегом и ударит крепкий мороз - синоптик Видео

19:56

Порошенко с опятами стал мэмом в соцсетях

Реклама
19:44

Приметы на 2 ноября: что нельзя делать в день Артемия и как не попасть в беду Видео

19:39

Екатерина Бужинская едва не выронила сочный бюст из черного кожаного платья

19:35

"Войска России у границ Украины": в Минобороны объявили об информационной атаке Видео

19:12

Зеленский рассказал, как оккупированные Крым и Донбасс стали экологическими бомбами Видео

19:09

Киев готовится к Новому году: как будет выглядеть главная елка страны Видео

19:00

Если Путин начнет войну, то его в Украине ждет "кровавая баня" мнение

18:43

Война на Донбассе и газовый кризис в Европе: Зеленский сделал заявление по итогам встречи с Меркель

18:36

Анастасия Волочкова в шпагате попала впросак из-за пошлостей

18:31

В Днепре мать школьника с сыном набросились на учительницу и избили ее ногами

18:29

"Детей увозили без сознания": появились подробности массового отравления украинцев в Египте Видео

18:26

Самые модные сумки зима 2022, в которых сквозь холод и снег можно гордо нести всю свою жизнь Фото Видео

18:19

Афроамериканец покорил шоу талантов чистым украинским языком: "Юра из Коломыи" спел о баноше Видео

17:57

Саммит лидеров "Нормандии" и контрудар ВСУ: Украина поставила России резкое условие по Донбассу Видео

17:45

Что значит сон с понедельника на вторник и станет ли он вещим

17:38

На Донбассе российский БТР взорвался на собственном минном поле Видео

Реклама
17:13

Названы новые страшные последствия коронавируса Видео

17:12

Спешили домой отпраздновать победу: подробности гибели детей и их тренера в ДТП под Кропивницким Видео

17:10

Лунный посевной календарь на ноябрь 2021: лучшие дни для садово-огородных работ

17:05

"Спрятала бутылки": под Одессой мужчина стрелял из пистолета по жене, ругавшей его за пьянство Видео

16:56

Самая вкусная закуска на новогодний стол 2022: невероятный рецепт Рафаэлло из крабовых палочек Видео

16:51

Гороскоп на ноябрь-2021 для всех знаков: Скорпион станет любимцем фортуны, а Девам придется несладко

16:38

"Будет хуже": Комаровский предупредил о пугающем количестве заражений коронавирусом Видео

16:23

Между Украиной и РФ разразилась газовая война: Газпром готов полностью обрубить поставки газа по ГТС Видео

16:14

Лунный календарь стрижек на неделю 1-7 ноября: удачные дни для новой прически и маникюра

16:09

4-летней девочке соломорезкой истерзало руку: врачи четыре часа пришивали ей пальцы Видео

16:05

Бархатный сезон затянется: астролог рассказал о погоде в Украине в ноябре-2021

15:58

Юрлица смогут платить за поставку электроэнергии и ее распределение по одной квитанции

15:58

Задержание авто с Кивой: в полиции назвали причину и заговорили о подделке документов Видео

15:56

Как правильно хранить чеснок: лучшие способы, которые сохранят полезные свойства

15:42

Зарплаты в Украине: в каких сферах украинцы зарабатывают больше всего Видео

15:41

В Тернополе женщина прожила три недели с трупами в квартире

15:35

Знаменитостей для следующего сезона Танцев со звездами смогут выбирать зрители Видео

15:32

"Коронавирус распыляют с самолетов": одесский депутат отличился высказыванием

15:19

Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива был задержан в Киеве – его уже отпустили Видео

15:10

Доктор Комаровский. Шесть вопросов о детях и коронавирусе

Реклама
15:09

Православный календарь на ноябрь 2021: важные даты и церковные праздники

14:57

В Кривом Роге идет "Большая стройка" стадиона с гибридным футбольным полем

14:56

Стрелял в дичь, а попал в подростка: на Виннитчине охотник подстрелил гулявшего мальчика

14:52

40% украинцев убеждены, что нынешняя власть ничем не лучше прежней - опрос

14:49

Украину разогреет до +19°: синоптик назвала сроки атаки мощного атмосферного фронта Видео

14:37

Карантин в Киеве: в Госпотребслужбе рассказали, когда школы заработают в очном режиме Видео

14:34

Трое детей и их тренер погибли мгновенно: выяснились детали жуткого ДТП под Кропивницким Видео

14:26

Когда Казанская осенняя 2021: дата, традиции и магия дня, пора свадеб, молитва

14:08

В Минздраве озвучили условия, при которых COVID-сертификаты аннулируются

14:01

Резников – министр обороны, должность для Верещук и отставки: Арахамия объявил о планах по Кабмину Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять