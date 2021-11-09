"Все спланировано": украинский чемпион опозорился отрицанием агрессии РФ и захвата Крыма

Александр Абраменко / Reuters

Чемпион Олимпиады-2018 по фристайлу Александр Абраменко заявил о том, что не верит в агрессию РФ против Украины.

Украинский спортсмен в интервью Tribuna.com отметил, что он не может согласиться с тем, что Россия - агрессор, который захватил Крым и начал войну на востоке Украины.

"Я не могу уточнять. То, что я вижу и мне рассказывают - а правда ли это? Точнее не так. Мне кажется, что это все спланировано", - сказал он.

Олимпийский чемпион не исключил, что ситуация могда быть инспирирована: "И не только с нашей или с их стороны. Есть еще третья, четвертая сторона, которые в этом заинтересованы. Я не знаю. Кто там что придумал. Я же не в тех кругах общаюсь. Может, я ошибаюсь, но мне так кажется. В любом случае страдают только люди - что с нашей стороны, что с их".

По его словам, его жена – русская, при этом она также разделяет его взгляды и не считает ситуацию однозначной.

"Однозначно, это как в 42-м году, во время Великой Отечественной войны. Хотя тоже, никто ведь правды не скажет - из-за чего, как, кто на какой стороне, кого поддерживал", - добавил Абраменко.