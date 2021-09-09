Магучих после скандала вновь появилась на фото вместе с россиянкой Ласицкене

Украинка наступила на те же грабли / Instagram @eleanorpatterson

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих снова сфотографировалась вместе с россиянкой Марией Ласицкене.

Фото опубликовала австралийская легкоатлетка Элинор Паттерсон на своей страничке в Instagram. Спортсменки сделали коллективное фото после финала Бриллиантовой лиги в Цюрихе. Кроме того, возле россиянки Ласицкене стоит другая наша спортсменка - Ирина Геращенко.

Instagram @eleanorpatterson

На турнире в Швейцарии Магучих заняла второе место, уступив россиянке Ласицкене

Скандал вспыхнет с новой силой?

Напомним, Ярослава Магучих обняла российскую спортсменку Марию Ласицкене по окончании соревнований по прыжкам в высоту на Олимпийских играх в Токио и сфотографировалась вместе с россиянкой. Это спровоцировало скандал и критику в сторону украинской спортсменки.

В Федерации легкой атлетики Украины после критики в адрес Магучих отметили, что на Олимпийских играх в Токио, как и на всех соревнованиях, после выступления атлетки приветствовали друг друга – это традиция на всех без исключения турнирах.