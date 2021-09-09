Магучих после скандала вновь появилась на фото вместе с россиянкой Ласицкене

Наша легкоатлетка уступила россиянке на соревнованиях в Швейцарии.
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих снова сфотографировалась вместе с россиянкой Марией Ласицкене.
Фото опубликовала австралийская легкоатлетка Элинор Паттерсон на своей страничке в Instagram. Спортсменки сделали коллективное фото после финала Бриллиантовой лиги в Цюрихе. Кроме того, возле россиянки Ласицкене стоит другая наша спортсменка - Ирина Геращенко.
На турнире в Швейцарии Магучих заняла второе место, уступив россиянке Ласицкене
Скандал вспыхнет с новой силой?
Напомним, Ярослава Магучих обняла российскую спортсменку Марию Ласицкене по окончании соревнований по прыжкам в высоту на Олимпийских играх в Токио и сфотографировалась вместе с россиянкой. Это спровоцировало скандал и критику в сторону украинской спортсменки.
В Федерации легкой атлетики Украины после критики в адрес Магучих отметили, что на Олимпийских играх в Токио, как и на всех соревнованиях, после выступления атлетки приветствовали друг друга – это традиция на всех без исключения турнирах.