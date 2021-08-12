Объятия с россиянкой: тренер Магучих хочет бросить карьеру после хейта

Тренер Магучих хочет уйти из спорта / Reuters

Тренер украинки Ярославы Магучих Татьяна Степанова после возвращения с Олимпиады-2020 заявила о том, что может уйти из профессии. Причиной стал хейт в адрес Магучих, связанный с ее объятиями с победительницей из России, пишет Суспільне Спорт.

Травля в Сути для украинской спортсменки стала серьезным стрессом.

"Я ее отгораживала от таких стрессов, читала и ей пересказывала. Это для меня был очень большой стресс, мне даже тренером не хочется работать после этого. У меня сын подрастает, и я всегда учила его любить Украину, и Ярославу так же... Мы приезжали в разные страны, и я всегда говорила, какая у нас хорошая страна, как хорошо мы живем. И после того, что произошло, для меня это был большой стресс", – заявила Степанова.

Также тренер указала, что ей поступило множество предложений переехать в другие страны, в том числе в Германии, в Россию, на Кипр или в Австрию.

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"Но мы здесь, мы остались и будем выступать на международной арене и приносить медали нашей стране",– подчеркнула Степанова.

Конфликт с Магучих на Олимпиаде:

Напомним, ранее Магучих тепло приветствовала российскую спортсменку Марию Ласицкене по окончании соревнований по прыжкам в высоту на Олимпийских играх в Токио.

Как известно, Ярослава Магучих занята третье место по прыжкам в высоту и завоевала бронзовую медаль. Она показала результат 2,00 метра.

Олимпийский чемпион в греко-римской борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк заявил об однозначной поддержке Магучих, как и каждого спортсмена, который прославляет Украину.

"По поводу травли ребенка. Ему 19 лет - я против этого. Считаю, что представители нашей делегации заранее должны были вести определенные разъяснительные мероприятия по поводу того, как те или иные действия могут повлиять в информационном пространстве на наших спортсменов, я думаю, что это именно проблема в этом заключается", - подчеркнул он.