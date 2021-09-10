Объятия с россиянкой: Магучих ответила хейтерам из-за скандального фото

Ярослава Магучих / GettyImages

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих прокомментировала новые обвинения в свой адрес после появления еще одного совместного фото с российской спортсменкой.

Как написала она в своем Facebook, фото, на котором она запечатлена вместе с россиянкой, сделано по просьбе польской спортсменки Камилы Лицвинко.

Магучих пояснила, что польская легкоатлетка завершает карьеру и поэтому захотела сделать памятное фото.

"Оно (фото, - ред.) было сделано по просьбе прыгуньи Камилы Лицвинко, которая завершает свою карьеру и хотела запечатлеть эти воспоминания", - пояснила украинка.

Она также опровергла утверждения о том, что якобы на фото обнимается с россиянкой.

Реклама

"И теперь кульминация. Обнимает меня не Мария, а Никола МакДермотт представительница Австралии, будьте внимательнее, пожалуйста", - добавила Магучих.

Скандал с Ярославой Магучих на Олимпиаде

Ярослава Магучих обняла российскую спортсменку Марию Ласицкене по окончании соревнований по прыжкам в высоту на Олимпийских играх в Токио и сфотографировалась вместе с россиянкой, что и спровоцировало скандал.

Как известно, украинка заняла третье место по прыжкам в высоту и завоевала бронзовую медаль. Она показала результат в 2,00 метра.

В Федерации легкой атлетики Украины после критики в адрес Магучих отметили, что на Олимпийских играх в Токио, как и на всех соревнованиях, после выступления атлетки приветствовали друг друга – это традиция на всех без исключения турнирах.

Олимпийский чемпион в греко-римской борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк заявил об однозначной поддержке Магучих, как и каждого спортсмена, который прославляет Украину.

Тренер украинки Ярославы Магучих Татьяна Степанова после возвращения с Олимпиады-2020 заявила о том, что может уйти из профессии. Причиной стал хейт в адрес Магучих, связанный с ее объятиями с победительницей из России.