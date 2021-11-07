"А чей Крым?" BlaBlaCar попал в скандал, запустив рекламу с картой Украины без полуострова

В Blablacar выясняют, откуда в Украине взялась реклама с картой без Крыма / facebook.com/ostapaalex

Международный онлайн-сервис поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar попал в эпицентр скандала после того, как в Сети появилась реклама перевозок пассажиров с картой без Крыма в составе Украины. В компании говорят об ошибке, и выясняют, откуда взялась реклама.

Украинец Александр Остапа на своей странице в социальной сети Facebook рассказал, что рекламу сервиса BlaBlaCar ему подкинул Google.

"А это ок такую рекламу в гугле получать? BlaBlaCar, а чей Крым? Интересно, что еще никто об этом не говорил", - написал он.

Читайте такжеКрым и Донбасс на связи с Зеленским: в МИД выдвинули РФ резкие требования по захваченным территориямОстапа прикрепил соответствующий скриншот в подтверждение своих слов, на котором заметно, что карта Украины изображена без оккупированного Россией Крымского полуострова.

Реакция компании BlaBlaCar

В BlaBlaCar назвали ситуацию ошибкой и выясняют, откуда могла появиться реклама. Причем там уточняют, что в украинском офисе компании вряд ли одобрили бы такую рекламу, которая не соответствует позиции перевозчика.

Реклама

"Спасибо за тег. Это ошибка, мы оперативно выясняем, откуда вообще эта реклама могла появиться. Конечно, украинский офис BlaBlaCar никогда бы не сделал такую рекламу, это противоречит позиции нашей компании...", - подчеркнули в сервисе пассажирских перевозок.

Скандалы с картой Украины без Крыма

Компания JBL Ukraine в июле опубликовала опрос, в котором карта Украины была не только без оккупированного Россией Крыма, но и без захваченных отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Позже в JBL извинились и заявили о проведении служебного расследования.

На официальном сайте Олимпийских игр-2020 была опубликована карта, на которой Крым был отделен от Украины. В Международном олимпийском комитете принесли извинения, а ошибка была исправлена.

В октябре произошел новый скандал с Apple и обозначением на картах Крыма. В приложении для музыкантов Apple Music появилась карта без захваченного россиянами полуострова. Украинцы возмутились ситуацией, а в МИД сказали, что уже разбираются по данному вопросу. Корпорация исправила ошибку.