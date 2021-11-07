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"А чей Крым?" BlaBlaCar попал в скандал, запустив рекламу с картой Украины без полуострова

7 ноября 2021, 14:04
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В BlaBlaCar в свое оправдание заявили, что такой рекламный ролик противоречит позиции их компании.

Крым блаблакар
В Blablacar выясняют, откуда в Украине взялась реклама с картой без Крыма / facebook.com/ostapaalex

Международный онлайн-сервис поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar попал в эпицентр скандала после того, как в Сети появилась реклама перевозок пассажиров с картой без Крыма в составе Украины. В компании говорят об ошибке, и выясняют, откуда взялась реклама.

Украинец Александр Остапа на своей странице в социальной сети Facebook рассказал, что рекламу сервиса BlaBlaCar ему подкинул Google.

"А это ок такую рекламу в гугле получать? BlaBlaCar, а чей Крым? Интересно, что еще никто об этом не говорил", - написал он.

Читайте такжеКрым и Донбасс на связи с Зеленским: в МИД выдвинули РФ резкие требования по захваченным территориямОстапа прикрепил соответствующий скриншот в подтверждение своих слов, на котором заметно, что карта Украины изображена без оккупированного Россией Крымского полуострова.

Реакция компании BlaBlaCar

В BlaBlaCar назвали ситуацию ошибкой и выясняют, откуда могла появиться реклама. Причем там уточняют, что в украинском офисе компании вряд ли одобрили бы такую рекламу, которая не соответствует позиции перевозчика.

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"Спасибо за тег. Это ошибка, мы оперативно выясняем, откуда вообще эта реклама могла появиться. Конечно, украинский офис BlaBlaCar никогда бы не сделал такую рекламу, это противоречит позиции нашей компании...", - подчеркнули в сервисе пассажирских перевозок.

Скандалы с картой Украины без Крыма

Компания JBL Ukraine в июле опубликовала опрос, в котором карта Украины была не только без оккупированного Россией Крыма, но и без захваченных отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Позже в JBL извинились и заявили о проведении служебного расследования.

На официальном сайте Олимпийских игр-2020 была опубликована карта, на которой Крым был отделен от Украины. В Международном олимпийском комитете принесли извинения, а ошибка была исправлена.

В октябре произошел новый скандал с Apple и обозначением на картах Крыма. В приложении для музыкантов Apple Music появилась карта без захваченного россиянами полуострова. Украинцы возмутились ситуацией, а в МИД сказали, что уже разбираются по данному вопросу. Корпорация исправила ошибку.

viber
Blablacar новости Украины новости Крыма
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