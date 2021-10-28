Крым – это Украина: Apple исправила в своем приложении карту с "российским" полуостровом

Неправильная карта Украины в Apple Music / instagram.com/culture_ukraine

На прошлой неделе компания Apple года снова попала в скандал из-за Крыма. Дело в том, что оккупированный Россией полуостров она не обозначила частью территории Украины. В связи с таким скандалом, многие украинцы даже изъявили желание перейти с Apple Music на Spotify.

Это заметило сообщество в инстаграме Culture Ukraine, в котором публикуется информация об украинской поп-культуре. И вот спустя ровно неделю стало известно, что компания исправила свои карты с Крымом. Об этом сообщили в посольстве Украины в США.

"Отличная новость от наших партнеров в компании Apple. Сегодня они сообщили в Посольство, что карты в приложении Apple Music for Artists, которые ранее содержали ложное изображение Крыма как части РФ, исправлены. Крым – это Украина", – говорится в сообщении.

Это не впервые с Apple в Украине

В 2019 году Apple попала в похожий скандал. Тогда компания стала показывать жителям Москвы Крым "российской" территорией в приложении погоды.

При этом пользователям из Украины оккупированный полуостров показывали "серой" зоной.

В нашем МИД тогда обратились к Apple, что там объяснили ситуацию и исправили ошибку. В настоящее время города Крыма в приложении "Карты" от Apple отмечены как украинские.

Другие скандалы с фейковой картой Украины

Следует отметить, что скандалы с принадлежностью Крымского полуострова происходят регулярно. Не так давно фрейлина королевы Великобритании Елизаветы II написала ответ на письмо школьников из аннексированного Крыма. При этом в графе с адресом было написано "Севастополь, Россия".

В июле на сайте Олимпийских игр опубликовали карту, где Крым отделен от Украины границей. Через некоторое время карта вообще исчезла с сайта, а затем появилась с исправлениями.

Месяцем ранее украинское представительство компании JBL попало в политический скандал, показав карту страны без Крыма и Донбасса. После жалоб пользователей скандальную Stories убрали со страницы. Вместо нее появилось сообщение о служебном расследовании.