Крым назвали "российским": королева Елизавета II попала в скандал

Королева Елизавета II угодила в скандал из-за Крыма / Reuters

Королева Великобритании Елизавета II написала ответ на письмо школьников из аннексированного Крыма. При этом в графе с адресом было написано "Севастополь, Россия".

Фотографию письма опубликовали на странице Малой академии наук в Крыму в Instagram. Сообщается, что дети вместе с учителем писали письмо королеве прошлым летом.

"Приятной неожиданностью для учащихся и педагога было получить долгожданный ответ от королевы спустя три месяца. Королева любезно поблагодарила за письмо и приложила буклеты с полезной и интересной информацией о себе и своей семье, которую обязательно педагог и ребята почитают на занятии", - говорится в сообщении.

Отметим, ответное письмо школьникам писала не сама королева, а ее фрейлина Филиппа де Пасс.

В графе с адресом написано "Севастополь, Россия" / instagram.com

Пока неизвестно, кто именно согласовывал написание адреса получателя письма, из-за которого в Сети разгорелся скандал. Представители королевской семьи на инцидент еще не отреагировали.

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Как известно, Великобритания, как и большинство стран мира, не признает Крым частью России. Аннексию украинского полуострова поддержали только Афганистан, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Сирия, Судан и КНДР.

Аннексия Крыма В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова. Киев считает Крым украинским. Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова – ввели санкции.

Как сообщал Главред, информационное агентство BBC опубликовало интерактивную карту, где Симферополь и Севастополь были указаны как российские города.

А американское издание The New York Times угодило в скандал, разместив на своих страницах карту Украины, на которой отсутствует захваченный Россией Крым.