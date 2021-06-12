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Елизавета II в роскошном платье разрезала торт для лидеров G7 церемониальной саблей

12 июня 2021, 13:55
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Британская королева стала звездой вечера. Во время фотосессии с главами государств она одной лишь фразой заставила их рассмеяться.

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95-летняя королева разрезала торт мечом на приеме для лидеров G7 / Reuters

Королева Елизавета II появилась на вечернем приеме для лидеров Большой семерки (G7), который организовал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

На мероприятии королева много улыбалась и шутила, передает ТСН. Во время фотосессии с главами государств она одной лишь фразой заставила их рассмеяться.

"Вы должны выглядеть так, будто вам это нравится", - сказала Ее Величество, увидев каменные лица политиков.

Кроме того, Елизавету II попросили разрезать праздничный торт. Причем необычным образом. Вместо ножа королева резала угощение церемониальной саблей. Монарху вручил меч Эдвард Болито, лорд-лейтенант Корнуолла.

  • Королева Елизавета II на саммите G7
    Королева Елизавета II на саммите G7 Reuters
  • Королева Елизавета II на саммите G7
    Королева Елизавета II на саммите G7 Reuters
  • Королева Елизавета II на саммите G7
    Королева Елизавета II на саммите G7 Reuters
  • Королева Елизавета II на саммите G7
    Королева Елизавета II на саммите G7 Reuters
  • Королева Елизавета II на саммите G7
    Королева Елизавета II на саммите G7 Reuters
  • Королева Елизавета II на саммите G7
    Королева Елизавета II на саммите G7 Reuters

Прием проводился в рамках проекта Эдем в Сент-Остелле. Елизавету II сопровождал принц Уэльский, герцогиня Корнуолльская, а также герцог и герцогиня Кембриджские.

Какой наряд Елизавета II выбрала для приема G7

Британская королева пришла в красивом молочном платье с цветочным рисунком. Образ дополнила сумка британского бренда Launer, туфли на низком каблуке и белые перчатки.

Из украшений Елизавета II выбрала жемчужные бусы из трех ниток, а также сережки и золотую брошку в виде колосьев проса, которая состоит из 11 бриллиантов грушевидной формы и золота. Украшение Ее Величеству подарил президент Ботсваны Фестус Могае во время встречи глав правительств Содружества в 2007 году.

Как сообщал Главред, в конце мая королева Елизавета II вышла в свет с сияющей улыбкой на лице и в невероятно ярком образе. Как отмечали пользователи Сети, такой счастливой Ее Величество никто не видел после смерти принца Филиппа.

Напомним, 9 апреля 2021 года в возрасте 99 лет скончался супруг британской королевы - принц Филипп.

новости Великобритании Большая семерка Елизавета II Борис Джонсон
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