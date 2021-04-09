Умер муж британской королевы принц Филипп

принц Филипп Маунтбеттен / Reuters

В возрасте 99 лет скончался супруг британской королевы - принц Филипп. Об этом сообщается на странице королевской семьи в Twitter.

"С глубоким прискорбием Ее Величество королева объявила о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его королевское высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке", - говорится в тексте.

Согласно траурному протоколу, по всей Великобритании будут приспущены флаги, а Палата лордов и Палата общин не будут принимать новых законов, поскольку королева Елизавета не будет заниматься государственными делами.

Читайте такжеВ семье королевы Елизавета II случилось горе

Напомним, ранее сообщалось: