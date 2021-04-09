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Умер муж британской королевы принц Филипп

9 апреля 2021, 14:09
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Супруг британской королевы Елизаветы II из династиии Виндзоров, фактический принц-консорт, Филипп Маунтбеттен скончался в Англии, немного не дожив до столетия.

муж британской королевы умер
принц Филипп Маунтбеттен / Reuters

В возрасте 99 лет скончался супруг британской королевы - принц Филипп. Об этом сообщается на странице королевской семьи в Twitter.

"С глубоким прискорбием Ее Величество королева объявила о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его королевское высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке", - говорится в тексте.

Согласно траурному протоколу, по всей Великобритании будут приспущены флаги, а Палата лордов и Палата общин не будут принимать новых законов, поскольку королева Елизавета не будет заниматься государственными делами.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • Принц Греческий и Датский Филипп Баттенберг женился на наследнице британского престола принцессе Елизавете в 1947 году. Именно тогда он англифицировал свою фамилию на Маунтбеттен.
  • Бабушка Филиппа со стороны отца - Ольга Константиновна Романова, внучка российского императора Николая I (по прозвищу "Палкин"). Принц служил на флоте и участвовал во Второй мировой войне.
  • В браке у Филиппа и Елизаветы родилось четверо детей: Чарльз, принц Уэльский (родился в 1948 году), принцесса Анна (родилась в 1950 году), принц Эндрю, герцог Йоркский (родился в 1960 году) и принц Эдвард, граф Уэссекский (родился в 1964 году).
  • В последние годы принц Филипп испытывал проблемы со здоровьем. Три года назад, в апреле 2018 года, он был доставлен в медучреждение имени короля Эдуарда VII в Лондоне – для проведения операции на бедре.
  • В январе 2019 года принц Филипп, будучи за рулем внедорожника, попал в ДТП вблизи Сандрингемского дворца на востоке Англии. Из перевернутого транспортного средства супруг королевы выбрался самостоятельно, ему помогли очевидцы аварии.
новости Великобритании Елизавета II Филипп
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