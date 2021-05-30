Оттяпали Крым: американская The New York Times влипла в скандал с картой Украины

Захваченный РФ полуостров не отмечен ни как территория Украины, ни как территория РФ.
Американское издание The New York Times угодило в скандал, разместив на своих страницах карту Украины, на которой отсутствует захваченный Россией Крым.
На интерактивной карте о темпах вакцинации против коронавируса на портале издания Крым не обозначен в соответствии с территориальной принадлежностью.
Захваченный РФ полуостров не отмечен ни как территория Украины, ни как территория РФ.
Крым обозначен серой территорией (едва заметной на карте).
Ранее издание The New York Times уже попадало в скандал с изображением аннексированного полуострова Крым российским на глобальной карте, по которой читатели могут отслеживать распространении пандемии китайского коронавируса Covid-19.
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Скандал с The New York Times
- Предыдущий скандал с The New York Times произошелкогда в одном из своих материалов (за 3 ноября 2019 года) издание опубликовало карту Украины без аннексированного Россией Крыма.
- Украинские дипломаты немедленно заявили о том, что публикация карты страны без Крыма льет воду на мельницу "российской пропаганды". К слову, издание The New York Times быстро заменила изображение карты, на которой Крым не был обозначен в составе Украины. О соответствующем исправлении свидетельствовал список правок публикаций издания.
Автор: Алексей Тычина