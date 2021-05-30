Оттяпали Крым: американская The New York Times влипла в скандал с картой Украины

The New York Times "потеряла" Крым / nytimes.com

Американское издание The New York Times угодило в скандал, разместив на своих страницах карту Украины, на которой отсутствует захваченный Россией Крым.

На интерактивной карте о темпах вакцинации против коронавируса на портале издания Крым не обозначен в соответствии с территориальной принадлежностью.

Захваченный РФ полуостров не отмечен ни как территория Украины, ни как территория РФ.

Крым обозначен серой территорией (едва заметной на карте).

/ nytimes.com

Ранее издание The New York Times уже попадало в скандал с изображением аннексированного полуострова Крым российским на глобальной карте, по которой читатели могут отслеживать распространении пандемии китайского коронавируса Covid-19.

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Скандал с The New York Times