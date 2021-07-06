Компания-производитель колонок показала в Сети карту Украины без Крыма и Донбасса

Компания JBLпоказала в Сети карту Украины без Крыма и Донбасса / coolblue.nl

Компания JBL Ukraine, известный производитель и дистрибьютор акустики с аудиотехникой, попала в громкий скандал в Сети, опубликовав карту Украины без оккупированных Крыма, Донецкой и Луганской областей.

В JBL спросили у Instagram подписчиков, кто из них живет в каком городе. Сториз сопроводили изображением разукрашенной в цвета национального флага карты. Впрочем, на изображении аннексированный Крым, а также оккупированные восточные регионы Украины отсутствовали.

Компания JBL Ukraine оперативно сообщила, что проводит расследование из-за появления карты Украины без Крыма и части Донбасса в сториз на официальной странице своей социальной сети.

"Просим прощения за последний cториз. Компания проводит служебное расследование по факту происшествия", – заявили в компании.

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Напомним, ранее телеканал "Дом", созданный в Украине для жителей неподконтрольных территорий. продемонстрировал своим жителям карту РФ с оккупированным Крымом.

Главный редактор телеканала Алексей Мацука заявил, что это, наверное, была "какая-то техническая ошибка".