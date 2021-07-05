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"Зрада": украинский телеканал похвастался картой РФ с оккупированным Крымом

5 июля 2021, 14:28
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Телеканал "Дом" созданный в Украине для жителей неподконтрольных территорий.

Крым, Украина
Позже руководство телеканала утверждало, что "Крым - это Украина" / УНИАН

Украинский телеканал продемонстрировал своим жителям карту РФ с оккупированным Крымом. Такую выхватку сделал телеканал "Дом", созданный в Украине для жителей неподконтрольных территорий. Однако вскоре это СМИ назвало погрешность "технической ошибкой".

Карта РФ с украинским полуостровом на канале попала на глаза нардепу Алексею Гончаренко. Он опубликовал данное фото в своем Telegram-канале.

Карта, изображенная телеканалом ДОМ / Скриншот

Нардеп утверждает, что картинка буквально промелькнула в одном из сюжетов. Речь идет о программе Русский дневник, графическая заставка которой выполнена в виде карты РФ, но без Крыма. Практически мгновенно видео со скандальной картой убрали из публичного доступа.

При этом, главный редактор телеканала Алексей Мацука заявил, что это, наверное, была "какая-то техническая ошибка".

Однако на Facebook-странице телеканала позже сообщили, что это было "дело рук конкретного человека. И его уже нашли.

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"Крыма там быть не должно, на этой заставке. Это ошибка", - продолжил оправдываться Мацука.

Что являет собой "Дом"

Это - государственный круглосуточный развлекательно-информационный телеканал госпредприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (в состав которого также входит канал UATV).

Вещание канал начал 1 марта 2020 года на временно оккупированных территориях для объективного информирования украинцев на территории Донецкой и Луганской областей, АР Крым и г. Севастополя и их возвращения к украинской повестке дня.

С 1 марта текущего года "Дом" значительно расширил свое покрытие через спутниковое вещание и увеличение количества цифровых и аналоговых передатчиков.

Главная цель канала – информационное содействие реинтеграции ВОТ, предусматривающий "формирование позитивного отношения к реинтеграции у граждан Украины и информационного содействия участию в этом процессе стран-партнеров".

Напомним, ранее американское издание The New York Times угодило в скандал, разместив на своих страницах карту Украины, на которой отсутствует захваченный Россией Крым.

На интерактивной карте о темпах вакцинации против коронавируса на портале издания Крым не обозначен в соответствии с территориальной принадлежностью.

Захваченный РФ полуостров не отмечен ни как территория Украины, ни как территория РФ.

Крым обозначен серой территорией (едва заметной на карте).

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