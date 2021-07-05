Потоки плесени и подача по часам: эксперт рассказал о водной катастрофе в Крыму

Северо-Крымский канал / УНИАН

Достоверных данных о реальном состоянии с водой в захваченном Россией Крыму нет, заявил бывший глава республиканского комитета по водохозяйственному строительству Александр Лиев.

"За водой в Крыму всегда наблюдали экологические службы, которые включали в себя отчеты по международным стандартам и неоднократно в это подключались мониторинговые миссии, которые были международными. На сегодня в Крыму нет никаких международных миссий и нет никаких вообще международными стандартами. И нет вообще никакого понимания, какие стандарты берутся за основу", - сказал он Радио Свобода.

Отмечается, что периодически руслом канала в восточный Крым пускают и часть воды из Белогорского водохранилища. Ее закачивают в реку Биюк-Карасу, затем из водохранилища Новоивановского гидроузла она уже попадает в канал.

Блогер Игорь Корсаков показал, как смешивается в канале подземная артезианская вода и мутная влага из реки Биюк-Карасу, в которую сбросили воду из Белогорского водохранилища.

В то же время в Керчь вода Северо-Крымским каналом доходит уже с плесенью. При этом один из городов, который страдает от недостатка воды в восточном Крыму - это Судак.

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"Обычно (вода - ред.) была по часам. С первой где-то до трех, до четырех. Вчера включил с утра - уже была вода", - говорит местный житель Абляким Куртаметов.