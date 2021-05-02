Военный эксперт раскрыл неожиданный сценарий вторжения РФ в Украину

Россия настроена на решение проблемы воды в Крыму, уверен Михаил Жирохов.
Россия может высадить морской десант, чтобы захватить водозабор Краснознаменского канала и перекрыть поставки днепровской воды Херсонской области.
В то же время российская армия ударит сначала по направлению Мариуполь – Красноперекопск, говорится в материале Радио Свобода, посвященном угрозе агрессии РФ против Украины.
"Далее, уже при поддержке 22-го армейского корпуса, расположенного в Крыму, пойдет в направлении Новой Каховки, чтобы взять под контроль главные насосные станции Северо-Крымского канала", - предупредили украинские офицеры.
В свою очередь военный обозреватель Михаил Жирохов не исключил, что вода для Крыма может быть причиной нынешнего обострения и сосредоточения российских войск на полуострове и на границе с Украиной.
"Скорее всего, Россия настроена на решение проблемы воды. С выходом в Северо-Крымского канала, в Ново-Каховского водохранилища, параллельно активность на оккупированном Донбассе и вспомогательный удар на Харьков. То есть на фланг группировки, находящегося на линии соприкосновения. Тех войск, которые стянуты, для таких локальных операция вполне достаточно. И весь расчет на то, что украинская армия побежит", - добавил он.
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Отвод войск РФ от границ Украины:
- Россия заявила о завершении учений во временно оккупированном Крыму и возвращении войск в пункты постоянной дислокации.
- В оккупированном Крыму на совещании об итогах действий российских войск в ходе внезапных проверок министр обороны РФ Сергей Шойгу решил завершить внезапную проверку, в рамках которой проводились учения, поскольку "все поставленные цели достигнуты".
- Ранее РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику.
- В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.