Военный эксперт раскрыл неожиданный сценарий вторжения РФ в Украину

РФ может попытаться напасть на Украину / Facebook/mod.mil.rus

Россия может высадить морской десант, чтобы захватить водозабор Краснознаменского канала и перекрыть поставки днепровской воды Херсонской области.

В то же время российская армия ударит сначала по направлению Мариуполь – Красноперекопск, говорится в материале Радио Свобода, посвященном угрозе агрессии РФ против Украины.

"Далее, уже при поддержке 22-го армейского корпуса, расположенного в Крыму, пойдет в направлении Новой Каховки, чтобы взять под контроль главные насосные станции Северо-Крымского канала", - предупредили украинские офицеры.

В свою очередь военный обозреватель Михаил Жирохов не исключил, что вода для Крыма может быть причиной нынешнего обострения и сосредоточения российских войск на полуострове и на границе с Украиной.

"Скорее всего, Россия настроена на решение проблемы воды. С выходом в Северо-Крымского канала, в Ново-Каховского водохранилища, параллельно активность на оккупированном Донбассе и вспомогательный удар на Харьков. То есть на фланг группировки, находящегося на линии соприкосновения. Тех войск, которые стянуты, для таких локальных операция вполне достаточно. И весь расчет на то, что украинская армия побежит", - добавил он.

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Отвод войск РФ от границ Украины: