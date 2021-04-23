На Херсонщине украинская армия провела масштабные учения ПВО

Как заявил командующий ООС генерал Сергей Наев, во время учений бойцам понадобился весь опыт, приобретенный в зоне проведения военных действий на Донбассе.
В Херсонской области прошел очередной этап учений подразделений Противоздушной обороны, которые несут боевое дежурство на административной границе с аннексированным полуостров Крым. Об этом сообщается на официальной странице командования Операции Объединенных сил.
Во время учений военные тренировались действовать непредсказуемо ‒ с отработкой организованного передвижения в заданный район, развертывания комплексов, а также поиск и уничтожение условного противника.
Как заявил командующий ООС генерал Сергей Наев, во время учений бойцам понадобился весь опыт, приобретенный в зоне проведения АТО/ООС.
"Проведенные обучения и умелые действия военнослужащих показали, что воздушное пространство юга находится под надежным контролем объединенных сил Вооруженных Сил Украины", — констатировал он.
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Напомним, ранее сообщалось:
- До того в зоне военного конфликта на Донбассе бойцы ВСУ из 24-й Отдельной механизированной бригады уничтожили российскую переносную станцию наземной разведки ПСНР-8 Кредо-М1, которую использовали боевики.
- До того в Сети опубликовали видео того, как в зоне военного конфликта на Донбассе бойцы 54-й Отдельной механизированной бригады провели новую операцию по ликвидации минометной позиции и жилого помещения, где располагались боевик.