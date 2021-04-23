На Херсонщине украинская армия провела масштабные учения ПВО / УНИАН

В Херсонской области прошел очередной этап учений подразделений Противоздушной обороны, которые несут боевое дежурство на административной границе с аннексированным полуостров Крым. Об этом сообщается на официальной странице командования Операции Объединенных сил.

Во время учений военные тренировались действовать непредсказуемо ‒ с отработкой организованного передвижения в заданный район, развертывания комплексов, а также поиск и уничтожение условного противника.

Как заявил командующий ООС генерал Сергей Наев, во время учений бойцам понадобился весь опыт, приобретенный в зоне проведения АТО/ООС.

"Проведенные обучения и умелые действия военнослужащих показали, что воздушное пространство юга находится под надежным контролем объединенных сил Вооруженных Сил Украины", — констатировал он.

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