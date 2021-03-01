Рабинович выложил карту Украины без Крыма и вызвал скандал

Вадим Рабинович / УНИАН

Вадим Рабинович, скандальный нардеп от партии ОПЗЖ опубликовал карту распространения украинского языка в различных регионах Украины ‒ на которой страна изображена без аннексированного Россией полуострова Крым. Соответствующий пост он выложил на своей странице соцсети Facebook.

Карта вызвала шквал негодования среди пользователей украинского сегмента соцсети.

"И это гнусное варево кремлядской пропагандистской кухни публикует народный депутат Украины! Это преступление против нашего государства. Где правоохранительные органы?", ‒ написал Игорь пользователь Игорь Мороз.

"Публикуя карту Украины без Крыма, Вы совершаете уголовное преступление, и, надеюсь, понесете за него наказание", ‒ написал экс-журналист и бывший нардеп Сергей Лещенко.

"А Крым где, гнида? Она утонула?", ‒ вспомнил известную циничную фразу Владимира Путина по поводу катастрофы подлодки Курск солист группы Хамерман уничтожает вирусы Альберт Цукренко.

"Рабинович, Вы пробиваете дно. Мало того, что это лживые данные. Так Вы еще и совершаете уголовное преступление, потому что Вы публикуете карту Вашей мечты, где нет Крыма, а люди в Украине представлены бестолковым быдлом. Позор вам!", ‒ написал Юрий Подорожный.

"Это еще раз подтверждает, что Вы пророссийский засланец! Крым ‒ это Украина!", ‒ написал пользователь Владимир Сидорко.

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Напомним, ранее сообщалось:

Во Львове городской совет 22 декабря опубликовал четыре ролика с картой Украины без Крыма на одном из своих официальных YouTube-каналов.

Ошибку быстро заметили. На следующий день после публикации видео удалили и решили переделывать.