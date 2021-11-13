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Мигранты штурмуют границу: в Польше нашли труп 20-летнего сирийца

13 ноября 2021, 11:51

Расследования, проведенные на месте, где было найдено тело, не позволили однозначно установить причину смерти, говорят представители польской полиции.

Польша, полиция
В Польше нашли труп 20-летнего сирийца / twitter.com/podlaskaPolicja

В Польше возле села Вилька Тереховская в лесу нашли мертвым 20-летнего сирица-мигранта. Причины смерти мужчины установит экспертиза. Об этом сообщается на Twitter-странице полиции региона Подляшье.

"Вчера в лесу недалеко от границы в Вильке Тереховской был обнаружен труп 20-летнего сирийца. Расследования, проведенные на месте, где было найдено тело, не позволили однозначно установить причину смерти, — сообщили польские копы.

Как рассказали в полиции, тело обнаружил при осмотре сотрудник местного лесного хозяйства.

Позднее издание Wiadomosci написало, что это далеко не первый случай смерти среди мигрантов на польской границе. Ранее там обнаружили тело 16-летнего гражданина Ирака.

Кроме того, в Польше сообщают, что в ночь на 13 ноября мигранты с белорусской стороны пытались прорваться через границу. Их было ориентировочно сто человек. Однако, увидев полицейских, солдат и работников пограничной службы, мигранты скрылись в лесу.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что 8 ноября колонны нелегальных мигрантов собрались возле границы Беларуси с Польшей. Одна часть из них отправилась в леса, другая – к контрольным пунктам пропуска, чтобы пересечь белорусско-польскую границу.

10 ноября стало известно, что две большие группы мигрантов с Ближнего Востока проникли в Польшу из Беларуси. Несколько десятков иностранцев силой снесли заборы в окрестностях города Крынка и села Беловежа. Некоторых мигрантов удалось вернуть на линию границы, а остальных - разыскивают.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что нелегальные мигранты, которые пытаются проникнуть в страны Евросоюза через Беларусь, могут попытаться пройти через территорию Украины.

В Социал-демократической партии в немецком Бундестаге предложили привлечь Украину к решению проблемы беженцев на белорусско-польской границе. Речь идет о том, чтобы мигранты ждали в Украине рассмотрения их заявки об убежище в ЕС.

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