Атака мигрантов на Польшу и план Кремля: эксперт объяснил, почему Москва решила ударить по ЕС

План Москвы весной уже сработал – Киев не получил ПДЧ в НАТО, а СП-2 избежал санкций, - эксперт / GettyImages

Россия при помощи ситуации с мигрантами пытается заставить Европу пересмотреть свою стратегию в отношении Москвы и Минска. Российские власти создают проблему, чтобы оказать давление на Запад. Подобная ситуация уже была весной, когда россияне с целью получения уступок сконцентрировали войска вокруг Украины. Об этом заявил политический эксперт Игорь Попов.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что российское руководство пользуется методами силовых структур – создает управляемую проблему, чтобы потом ее решить. Подобная ситуация уже была в апреле текущего года, когда Москва сконцентрировала войска вокруг украинского государства для использования ситуации в свою пользу. Тогда план сработал: Киеву не предоставили ПДЧ в НАТО, а проекту СП-2 удалось избежать санкций.

"Так же как войска Российской Федерации проводили масштабную передислокацию в апреле этого года. Это привело к тому, что срочно состоялась встреча на высшем уровне Байдена и Путина, после этого Украине не согласовали План действий по членству в НАТО, после этого не стали вводить санкции против немецкого оператора "Северного потока-2", после этого не дали Нобелевскую премию Алексею Навальному. То есть подобный кризис уже принес очень много "плюшек" Кремлю", - отметил Попов.

По его словам, сейчас Россия может преследовать цель более быстрой сертификации трубопровода СП-2, построения Западом диалога с Лукашенко, и отказа западного мира от поддержки белорусской оппозиции.

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Читайте такжеДесятки тысяч мигрантов из Беларуси и ответный удар Варшавы: в Польше поставили Лукашенко условие"Действительно, это может быть ускоренная сертификация "Северного потока -2", и диалог с Лукашенко, и отказ от поддержки оппозиционных движений в Минске и Москве со стороны западных организаций. У Минска к Варшаве большие претензии, так как там один из крупнейших центров белорусской оппозиции и оппозиционных медиа. Поэтому это также может стать предметом торга", - подчеркнул Игорь Попов.

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Ситуация на границе Польши и Беларуси

Группы нелегальных мигрантов собрались у белорусско-польской границы 8 ноября. Они решили разделиться на две колонны – одна последовала пересекать границу лесами, другая через КПП. Позже они попытались силой прорваться в Польшу – ломали забор, использовали лопаты, щипцы и бревна. Силовикам удалось отразить нападение.

Спустя некоторое время мигранты разбили лагерь у границ Польши. По оценкам Варшавы, они осуществили около 309 попыток нелегального пересечения границы. На месте продолжают находиться несколько тысяч нелегалов.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Польшу в концентрации войск у белорусских границ и предостерег от подключения к данному конфликту России.

Ночью 10 ноября две большие группы нелегальных мигрантов прорвались через границу Польши в районе Крынки и Бяловеже. Одну из групп польским правоохранителям удалось задержать.

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