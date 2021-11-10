"Пусть берут к себе – домой или в Бундестаг": Данилов жестко ответил ФРГ на инициативу по мигрантам

Данилов призвал немецких депутатов не указывать Украине по вопросам миграционной политики / УНИАН

Официальный Киев не собирается принимать в своей стране нелегальных мигрантов, которые пытаются штурмом прорваться через границу Польши. Депутаты от Социал-демократической партии Германии, которые выступили с такой инициативой в отношении Украины, должны забрать мигрантов к себе – домой или в Бундестаг. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В ходе брифинга по итогам заседания СНБО в среду, 10 ноября, он рассказал о том, что Социал-демократическая партия может сама решить вопросы нелегальных мигрантов, которые находятся на границе с Польшей, а не давать советы Украине.Читайте такжеУгроза атаки мигрантов на границе Украины: Данилов предупредил об ответном ударе Киева

"У нас есть предложение социал-демократам: взять к себе домой по два-три-пять, у них есть место в Бундестаге, пусть берут к себе. С какого это перепугу мы должны их брать к себе, если немцы должны о них заботиться. Очень странно, когда немцы начинают рассказывать, что нам делать. Такое предложение прозвучало именно социал-демократам по этому вопросу, я не шучу", - подчеркнул Алексей Данилов.

Напомним, как сообщало Deutschlandfunk, эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократов в немецком Бундестаге Нильс Шмид ранее заявил, что Украина может помочь решить вопрос с мигрантами, которые пытаются попасть из Беларуси в Польшу.

"Есть мысль поговорить об этом с соседними странами, такими как Украина. Тогда мы можем дать понять, что не каждый беженец автоматически попадает в ЕС", - сказал он.

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Мигранты на границе Беларуси и Польши

Нелегальные мигранты утром 8 ноября пришли на границу Беларуси с Польшей. Там они разделились на две колонны: первая лесами отправилась пересекать польский кордон, другая направилась на КПП. Позже они осуществили попытку силового прорыва в Польшу: люди ломали забор, использовали лопаты, щипцы и бревна. Силовики смогли отразить атаки.

Через некоторое время мигранты соорудили лагерь у границ Польши. Варшава заявляла о 309 попытках нелегального пересечения кордона. На месте находятся несколько тысяч людей.

Ночью, 10 ноября, две большие группы нелегалов все-таки прорвались в Польшу через границу, это произошло в районе Крынки и Бяловеже. Одну из групп полякам удалось задержать.