В Польше сообщили о первой смерти в лагере мигрантов на границе в Беларуси: умер ребенок

14-летний парень умер в лагере мигрантов рядом с переходом в Кузницу / Фото Reuters

В лагере мигрантов на польско-белорусской границе зафиксировали первую смерть. От простуды умер 14-летний подросток.

Инцидент произошел в лагере мигрантов рядом с переходом в Кузницу, пишет польское издание oko.press.

"По словам двух мигрантов из Ирака, в среду в лагере скончался 14-летний курд. Он умер от простуды", - говорится в сообщении.

Подростка забрали белорусские пограничники, довезли парня до больницы, но спасти его не смогли.

В то же время белорусская сторона опровергает эту информацию.

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"Госпогранкомитет Беларуси опровергает информацию о гибели ребенка среди мигрантов на белорусско-польской границе", - сообщают белорусские СМИ.

Как сообщал Главред, в Сети появились фото со спутника, на которых видно лагерь мигрантов на границе Беларуси и Польши. В частности, на кадрах видно лагерь беженцев недалеко от пограничного пункта пропуска Кузница.

Министерство обороны Польши опубликовало видео с белорусско-польской границы. Отмечается, что Минск направил туда силовиков со снайперскими винтовками и РПГ. В польском ведомстве назвали это "демонстрацией власти со стороны белорусов".

Ситуация на границе Беларуси с Польшей

8 ноября колонны нелегальных мигрантов собрались возле границы Беларуси с Польшей. Одна часть из них отправилась в леса, другая – к контрольным пунктам пропуска, чтобы пересечь белорусско-польскую границу.

10 ноября стало известно, что две большие группы мигрантов с Ближнего Востока проникли в Польшу из Беларуси. Несколько десятков иностранцев силой снесли заборы в окрестностях города Крынка и села Беловежа. Некоторых мигрантов удалось вернуть на линию границы, а остальных - разыскивают.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что нелегальные мигранты, которые пытаются проникнуть в страны Евросоюза через Беларусь, могут попытаться пройти через территорию Украины.

В Социал-демократеской партии в немецком Бундестаге предложили привлечь Украину к решению проблемы беженцев на белорусско-польской границе. Речь идет о том, чтобы мигранты ждали в Украине рассмотрения их заявки об убежище в ЕС.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что официальный Киев не собирается принимать в своей стране нелегальных мигрантов. По его словам, депутаты от Социал-демократической партии Германии, которые выступили с такой инициативой в отношении Украины, должны забрать мигрантов к себе – домой или в Бундестаг.

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