Белорусские снайперы держат лагерь беженцев на границе под прицелом: ситуация накаляется

Стало известно, что сейчас происходит на границе Беларуси с Польшей / Фото Reuters

Министерство обороны Польши заявило о "демонстрации силы" со стороны Беларуси и показало кадры с белорусскими военными, которые стоят вдоль границы со снайперскими винтовками и гранатометами.

Видео опубликовано в Twitter польского Минобороны. На снятом польской стороной видео видно, что десятки людей в военной форме с оружием в руках открыто ходят за колючей проволокой по другую сторону границы.

"Демонстрация власти со стороны белорусов. Некоторые солдаты намеренно показываются со снайперскими винтовками и гранатометами", – говорится в сообщении.

Также в Сети появились фото со спутника, на которых видно лагерь мигрантов на границе Беларуси и Польши. Снимки опубликовала в Twitter американская компания Maxar Technologies. В частности, на кадрах видно лагерь беженцев недалеко от пограничного пункта пропуска Кузница.

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Польско-белорусская граница, фото со спутника / twitter.com/Maxar

twitter.com/Maxar

twitter.com/Maxar

В свою очередь, правозащитная группа Granica собирается направить уведомление в Международный уголовный суд о провокационных действиях Беларуси, передает TVN24.

"Эта ситуация, несомненно, была спровоцирована беларусскими властями. Уже много месяцев люди, ищущие защиты, цинично используются режимом в игре с Польшей и странами Европейского Союза", – отметили правозащитники.

В заявлении подчеркивается, что Беларусь виновна в наиболее серьезных нарушениях прав человека, а ее действия на границе с Польшей представляют собой преступления против человечества.

Отметим, 11 ноября состоится заседание Совета Безопасности ООН, на котором будет обсуждаться кризис на польско-белорусской границе.

В среду в Европарламенте прошли дебаты по ситуации с мигрантами. В тот же день глава Европейского совета Шарль Мишель посетил Варшаву для встречи с премьер-министром Матеушем Моравецким.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лайен сообщила, что новые санкции против Беларуси будут вводить как США, так и ЕС.

В НАТО тоже отреагировали, заявив, что Беларусь несет ответственность за кризис, "использование мигрантов режимом Лукашенко в качестве гибридной тактики бесчеловечно, незаконно и неприемлемо".

Ситуация на границе Беларуси с Польшей

8 ноября колонны нелегальных мигрантов собрались возле границы Беларуси с Польшей. Одна часть из них отправилась в леса, другая – к контрольным пунктам пропуска, чтобы пересечь белорусско-польскую границу.

10 ноября стало известно, что две большие группы мигрантов с Ближнего Востока проникли в Польшу из Беларуси. Несколько десятков иностранцев силой снесли заборы в окрестностях города Крынка и села Беловежа. Некоторых мигрантов удалось вернуть на линию границы, а остальных - разыскивают.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что нелегальные мигранты, которые пытаются проникнуть в страны Евросоюза через Беларусь, могут попытаться пройти через территорию Украины.

В Социал-демократеской партии в немецком Бундестаге предложили привлечь Украину к решению проблемы беженцев на белорусско-польской границе. Речь идет о том, чтобы мигранты ждали в Украине рассмотрения их заявки об убежище в ЕС.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что официальный Киев не собирается принимать в своей стране нелегальных мигрантов. По его словам, депутаты от Социал-демократической партии Германии, которые выступили с такой инициативой в отношении Украины, должны забрать мигрантов к себе – домой или в Бундестаг.

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