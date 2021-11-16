Живой щит против РФ: эксперт оценил сценарий переброски британского спецназа в Украину

/ МИД Украины

Британские военнослужащие уже присутствуют в течение многих лет на территории Украины, заявил военный эксперт и содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.

Он подчеркнул, что британские военные как и военные представители других стран – членов НАТО, в Украине работают в составе четырех тренировочных миссий. Одна из наиболее крупных – это британская, отметил эксперт в комментарии Currenttime.

Он обратил внимание на то, что возможное увеличение присутствия британских военных в Украине будет связано не с участием в боевых действиях, а с подготовкой украинских военнослужащих.

"Вместе с тем сам факт этого присутствия – это очень сильный политический сигнал. И в определенной степени это живой щит, который способствует этой стратегии сдерживания российской агрессии, - добавил Мельник.

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Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что действия белорусского режима Александра Лукашенко с нелегалами на границе Польши отвлекают внимание от активности России на границе с Украиной.

"Действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют раскол и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной", - подчеркнул он.

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