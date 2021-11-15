Если между Западом и РФ разразится война, Москва может отрезать страны Балтии от НАТО – генерал США

Для Запада будет большой проблемой, если Россия перекроет Сувалкский коридор, который соединяет страны Балтии с ЕС и НАТО - Ходжес / УНИАН

Возможен сценарий, при котором кризис с мигрантами у белорусско-польской границы может перерасти в боевое столкновение стран Запада с Россией. В таком случае может разразиться борьба за контроль над Сувалкским коридором. Если россияне и белорусы закроют данный участок, то страны Балтии будут отрезаны от НАТО и ЕС. Об этом заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес.

В интервью РБК-Украина ведущий военный эксперт Центра анализа европейской аналитики в Вашингтоне рассказал о том, что есть вероятность, при которой по решению Москвы может произойти военный конфликт между Западом и Россией.

Читайте такжеВступление Украины в НАТО и защита Альянса от нападения врага: Столтенберг назвал Киеву условияПо его словам, стороны могут схлестнуться за Сувалкский коридор – территорию Польши и Литвы, которая проходит между Беларусью и Калининградом. Это стратегически важный участок, который обеспечивает сухопутное сообщение стран Балтии с Североатлантическим альянсом и Евросоюзом. Если он будет перекрыт, у Запада возникнут серьезные проблемы.

"Например, Сувалкский коридор - это ключевой момент. Этот узкий кусок польской и литовской территории между Беларусью и Калининградом имеет стратегическое значение, потому что, как вы знаете, это сухопутная связь между нашими балтийскими союзниками (Литвой, Латвией и Эстонией) и остальной частью НАТО/ЕС. Если бы он был перекрыт или заблокирован силами РФ и Беларуси, у нас возникла бы настоящая проблема", - считает Ходжес.

Также он добавил, что Россия может начать действовать, используя ситуацию с нелегальными мигрантами у границ Польши. Москва может принять решение о вмешательстве и на "временной" основе перекрыть Сувалкский коридор. Подобный сценарий маловероятен, однако исключать его нельзя.

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"И в это время Россия может решить, что она должна вмешаться из-за "гуманитарного кризиса" или чего-то еще, и в процессе "временно" закрыть Сувалкский коридор с двумя его автомобильными дорогами и одной железной дорогой. Это маловероятно, но, на мой взгляд, вполне возможно", - подчеркнул Бен Ходжес.

Миграционный кризис на границе Польши

В понедельник, 8 ноября, на белорусско-польской границе начался миграционный кризис. Мигранты собрались у КПП с Польшей для того, чтобы попасть на территорию страны. Они разделились на две колонны: первая отправилась к пропускному пункту, вторая – лесами в обход законной границы.

Далее мигранты предприняли попытку силового прорыва в Польшу. Они пытались сломать ограждение при помощи щипцов, лопат и бревен. Польские силовики отбили атаку.

Позже мигранты соорудили палаточный лагерь у кордона Польши. Польская сторона заявила о нескольких сотнях попыток прорыва через границу со стороны мигрантов.

В ночь на 10 ноября две большие группы нелегальных мигрантов попали на территорию Польши. Одну из них польским правоохранителям удалось арестовать.

13 ноября 50 нелегалов смогли прорваться в Польшу в районе Старзына.

Согласно позиции Украины и Запада, кризис с мигрантами у границ Польши спровоцирован главой Беларуси Александром Лукашенко. Страны требуют от ЕС решить вопрос и начать трибунал над Лукашенко.

Александр Лукашенко отрицает обвинения провокации миграционного кризиса и обвиняет Варшаву в скоплении мигрантов у границы Польши.

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