Военное столкновение Запада с Россией: в Лондоне предупредили об опасном сценарии

В Британии считают, что случайность может привести к большой войне с Россией / Фото: Reuters

Кризис между Лондоном и Москвой нарастает, поэтому странам западного мира следует остерегаться войны с Россией, которая может возникнуть случайным образом. Следует действовать осторожно, чтобы не спровоцировать эскалации ситуации. Об этом заявил глава штаба обороны Великобритании, генерал сэр Ник Картер.

Как сообщает Express, он сказал о том, что сейчас кризис в отношениях между Западом и Россией еще более напряженный, чем в период Холодной войны. Поэтому ситуация может ухудшиться на фоне любой "случайности". Однако конкуренция между государствами только усиливает тенденцию к кризису. Нужно действовать осторожно, чтобы не допустить ухудшение обстановки.Читайте такжеВозвращение Крыма Украине и ряд уступок: в Британии объявили о новой инициативе по России

"Мы должны быть осторожны, не должны допустить, чтобы воинственный характер некоторых наших политиков поставил их в положение, когда эскалация конфликта ведет к ошибкам", - добавил Картер.

Подчеркивается, что данное заявление может быть продиктовано миграционным кризисом на границе Польши и Беларуси.

Отношения Британии и России

В июне в Минобороны РФ объявили о том, что российский корабль открыл предупредительный огонь по курсу движения британского военного корабля HMS Defender, который шел в 12 километрах от оккупированного Крыма. По словам россиян, бомбардировщик Су-24М нанес несколько предупредительных ударов.

Реклама

Официальный Лондон данную информацию не подтвердил. В Британии сказали, что их корабль следовал в территориальных водах Украины и ничего не нарушал.

Позже в российском Минобороны призвали Британию и США не отправлять свои корабли в район оккупированного Крыма, а британский эсминец и вовсе назвали "жирной целью для противокорабельных комплексов Черноморского флота".

В МИД РФ пригрозили "сбросить бомбы" по курсу корабля, или же самой цели в том случае, если военные корабли других государств появятся возле Крыма.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб подчеркнул, что британские корабли и в дальнейшем будут следовать через украинскую морскую акваторию в том случае, если появится такая необходимость.