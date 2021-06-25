"Цель для ракет": в РФ нагло пригрозили Британии из-за кораблей у Крыма, упомянув Украину

Британский эсминец Defender / Reuters

В Минобороны РФ прокомментировали инцидент с британским эсминцем Defender, который прошел в территориальных водах Украины в Черном море у берегов захваченного Россией Крыма.

В заявлении говорится о том, что российские военные якобы открывали стрельбу и сбрасывали бомбы по курсу британского корабля, сообщает РБК.

В МО РФ утверждают, что эсминец Великобритании является "всего лишь жирной целью для противокорабельных комплексов Черноморского флота".

"Эпическое фиаско провокации британского эсминца Defender в Черном море, резко сменившего курс из российских территориальных вод (территориальных вод Украины у захваченного Крыма, - ред.) после предупредительных выстрелов сторожевого корабля, надолго останется ароматным пятном на репутации королевских военно-морских сил", — заявили там.

"Призываем Пентагон и командование британских военно-морских сил, направляющих свои военные корабли в Черное море, не испытывать напрасно судьбу, идя на поводу украинских "адмиралов москитного флота", руководствоваться рассудком", — добавили в РФ.

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Российская сторона 23 июня утверждала, что днем сотрудники пограничной службы Федеральной службы безопасности у берегов Крыма сделали "предупредительные" выстрелы в сторону эсминца Defender, поскольку борт "пересек границу РФ".

Напомним, в РФ заявляли, что с целью "предупреждения" по курсу эсминца метнул бомбы военный самолет Су-24М. По сведениям российской стороны, после агрессивных мер Defender покинул границы "российского территориального моря".

Позже в Минобороны Великобритании утверждали, что россияне не открывали предупредительный огонь по эсминцу.