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Новый вид "бомб": на обстрел эсминца в Черном море отреагировали Лондон и Киев

23 июня 2021, 15:22
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Украине необходимо качественно новое взаимодействие с НАТО, уверен глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

На обстрел британского эсминца в Черном море резко отреагировал Киев
На обстрел британского эсминца в Черном море резко отреагировал Киев / фото: dumskaya.net

В МИД Украины и Минобороны Британии отреагировали на завление России про обстрел британского эсминца Defender сегодня, 23 июня, возле мыса Фиолент.

Россияне, по-видимому, стреляли "невидимыми бомбами", так как британская сторона никаких атак не зафиксировала.

Тем временем подобные заявления в МИД Украины все равно расценили как доказательство российской агрессии и провокацию с их стороны.

"Агрессивная и провокационная политика РФ в Черном и Азовском морях, оккупация и милитаризация Крыма составляют постоянную угрозу Украине и союзникам. Именно поэтому я подчеркиваю, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море", – написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

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Обстрел британского эсминца Defender: реакция Великобритании

Британцы отрицают "предупредительный огонь" от России. По официальному заявлению Британии, их корабль мирно следует через территориальные воды Украины, в соответствии с международным правом.

"Предупредительных выстрелов по HMS Defender не производилось. Корабль ВМС Великобритании совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом", – говорится в сообщении Минобороны Британии.

Обстрел британского эсминца Defender реакция Великобритании
Обстрел британского эсминца Defender: реакция Великобритании

Напомним, 19 июня стало известно, что в морской порт Одессы, которую омывает Черное море, вошли два боевых корабля стран-членов военного-политического блока НАТО – британский эсминец Defender и нидерландский фрегат.

Днем 23 июня росСМИ со ссылкой на отрудников пограничной службы Федеральной службы безопасности сообщили, что около 12:10 огонь в сторону Defender якобы сначала открыл пограничный сторожевой корабль РФ, а приблизительно через десять минут самолет сбросил бомбы.

новости России Дмитрий Кулеба новости Украины новости Крыма
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