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Россия пригрозила открыть огонь на поражение по британцам в Черном море

24 июня 2021, 16:16

У Лаврова грозятся сбросить бомбы "не только на пути корабля HMS Defender, но и на саму цель".

эсминец Defender
Эсминец Defender / Reuters

Россия заявила, что вызовет посла Великобритании в министерство иностранных дел в связи недавним инцидентом с эсминцем HMS Defender в Черном море. Кроме того, россияне пригрозили британцам огнем на поражение.

Как пишет Guardian, представитель российского министерства иностранных дел заявил, что посол Великобритании Дебора Броннерт получит "суровый демарш" в четверг после того, как HMS Defender проплывет в водах у Крымского полуострова.

"Мы можем апеллировать к здравому смыслу и требовать уважения международного права", - сказал Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел России.

"Но если это не поможет, мы можем сбросить бомбы не только на пути корабля, но и на саму цель, если коллеги этого не поймут", - добавил он.

Читайте такжеРоссия пошла ва-банк: почему Кремль прибегнул к провокациям в Черном море"Безопасность нашей страны является высшим приоритетом. Ирония ситуации, когда эсминец по имени Defender пересекает наши границы, никоим образом не должна способствовать поверхностному отношению к нему. Произошло очень серьезное событие. Мы осуждаем действия британской стороны", - заявил Рябков.

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Кремль в четверг обвинил британский военный корабль в неприемлемой "провокации" против России и заявил, что Москва будет жестко реагировать на любые подобные действия в будущем. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия обеспокоена действиями британского военного корабля и надеется, что такие "провокации" не будут происходить систематически.

Министр по охране окружающей среды Великобритании Джордж Юстис ответил, что российские корабли не произвели предупредительных выстрелов по HMS Defender. Вместо этого поблизости проводились "артиллерийские учения", что "не редкость для русских" в этом районе, сказал он.

Читайте такжеНовый вид "бомб": на обстрел эсминца в Черном море отреагировали Лондон и КиевБританские военные корабли снова будут готовы пройти через воды вокруг Крыма, сказал Юстис Sky News, добавив: "Мы никогда не принимали аннексию Крыма, это были украинские территориальные воды".

Он добавил: "Согласно международному праву, вы можете выбрать самый близкий и быстрый маршрут из одной точки в другую. HMS Defender проходил через украинские воды, я думаю, по пути в Грузию, и это был логичный маршрут для него.

"Нападение" россиян на Defender в Черном море

  • Российская сторона 23 июня утверждала, что днем сотрудники пограничной службы Федеральной службы безопасности у берегов Крыма сделали "предупредительные" выстрелы в сторону эсминца Defender, поскольку борт "пересек границу РФ".
  • В РФ заявляли, что с целью "предупреждения" по курсу эсминца метнул бомбы военный самолет Су-24М. По сведениям российской стороны, после агрессивных мер Defender покинул границы "российского территориального моря".
  • Позже в Минобороны Великобритании утверждали, что россияне не открывали предупредительный огонь по эсминцу.
  • До инцидента Defender заплывал в морской порт Одессы. Британия является членом военного-политического блока НАТО.
  • Страны-члены блока не раз отправляли свои корабли в Черное море, чтобы показать поддержку Украины.
Черное море новости Великобритании новости Крыма
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