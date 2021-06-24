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"Враждебные слова, десятки самолетов": детали "нападения" россиян на британский эсминец у Крыма

24 июня 2021, 15:47

Эсминец в Черном море "прессинговали" два российских пограничных корабля, узнали журналисты.

В Черном море эсминец Defender сопровождали десятки самолетов
Эсминец Defender в Черном море сопровождали десятки самолетов, выяснили журналисты / Reuters

Силы Российской Федерации "напали" на британский эсминец Defender в Черном море в то время, когда он шел международно признанным маршрутом в 12 километрах от захваченного россиянами Крыма. На борту эсминца находился корреспондент ВВС Джонатан Биль.

Эсминец не сам плыл у берегов полуострова – его сопровождали два российских пограничных корабля и пытались заставить изменить курс. Рядом летели десятки военных самолетов РФ, сообщает BBC News Україна со ссылкой сведения корреспондента.

По его данным, российские военнослужащие по радио предупреждали экипаж эсминца о том, что могут открыть огонь, и предупреждения становились все более враждебными.

"Мы откроем огонь, если вы не измените курс", – привело издание текст одного из предупреждений.

Потом были слышны залпы. Казалось, что борт находится вне зоны огня.

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Капитан эсминца Винсент Оуэн сказал, что борт, кроме пограничных кораблей, сопровождали около 20 самолетов.

"Атака" россиян на Defender возле берегов Крыма – опубликовано видео

"Нападение" россиян на Defender в Черном море – что нужно знать:

Российская сторона 23 июня утверждала, что днем сотрудники пограничной службы Федеральной службы безопасности у берегов Крыма сделали "предупредительные" выстрелы в сторону эсминца Defender, поскольку борт "пересек границу РФ".

В РФ заявляли, что с целью "предупреждения" по курсу эсминца метнул бомбы военный самолет Су-24М. По сведениям российской стороны, после агрессивных мер Defender покинул границы "российского территориального моря".

Позже в Минобороны Великобритании утверждали, что россияне не открывали предупредительный огонь по эсминцу.

До инцидента Defender заплывал в морской порт Одессы (город омывает Черное море). Британия является членом военного-политического блока НАТО. Страны-члены блока не раз отправляли свои корабли в Черное море, чтобы показать поддержку Украины.

Черное море новости Крыма
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