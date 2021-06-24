"Враждебные слова, десятки самолетов": детали "нападения" россиян на британский эсминец у Крыма

Эсминец Defender в Черном море сопровождали десятки самолетов, выяснили журналисты / Reuters

Силы Российской Федерации "напали" на британский эсминец Defender в Черном море в то время, когда он шел международно признанным маршрутом в 12 километрах от захваченного россиянами Крыма. На борту эсминца находился корреспондент ВВС Джонатан Биль.

Эсминец не сам плыл у берегов полуострова – его сопровождали два российских пограничных корабля и пытались заставить изменить курс. Рядом летели десятки военных самолетов РФ, сообщает BBC News Україна со ссылкой сведения корреспондента.

По его данным, российские военнослужащие по радио предупреждали экипаж эсминца о том, что могут открыть огонь, и предупреждения становились все более враждебными.

"Мы откроем огонь, если вы не измените курс", – привело издание текст одного из предупреждений.

Потом были слышны залпы. Казалось, что борт находится вне зоны огня.

Реклама

Капитан эсминца Винсент Оуэн сказал, что борт, кроме пограничных кораблей, сопровождали около 20 самолетов.

"Атака" россиян на Defender возле берегов Крыма – опубликовано видео

"Нападение" россиян на Defender в Черном море – что нужно знать:

Российская сторона 23 июня утверждала, что днем сотрудники пограничной службы Федеральной службы безопасности у берегов Крыма сделали "предупредительные" выстрелы в сторону эсминца Defender, поскольку борт "пересек границу РФ".

В РФ заявляли, что с целью "предупреждения" по курсу эсминца метнул бомбы военный самолет Су-24М. По сведениям российской стороны, после агрессивных мер Defender покинул границы "российского территориального моря".

Позже в Минобороны Великобритании утверждали, что россияне не открывали предупредительный огонь по эсминцу.

До инцидента Defender заплывал в морской порт Одессы (город омывает Черное море). Британия является членом военного-политического блока НАТО. Страны-члены блока не раз отправляли свои корабли в Черное море, чтобы показать поддержку Украины.