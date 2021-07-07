Военные корабли Британии окажутся у Крыма: в Лондоне сделали предупреждение России

Британия будет действовать в соответствии с международным законодательством, сказал Доминик Рааб.
Корабли Военно-морских сил Великобритании в случае необходимости и в соответствии с международным правом будут и в дальнейшем осуществлять мирные хождения через территориальные воды Украины. Британский эсминец ничего не нарушил, а официальный Лондон поддерживает действия экипажа Defender. Об этом заявил британский министр иностранных дел Доминик Рааб.
В ходе своего выступления в комитете по иностранным делам Палаты общин парламента Соединенного Королевства дипломат сказал, что британские военные корабли будут проходить через украинскую морскую акваторию и в будущем, в случае такой необходимости.
"Эсминец Defender следовал по кратчайшему прямому международно признанному маршруту (из Одессы в Батуми). У нас было полное право осуществить подобный мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Мы продолжим действовать таким же образом", - сказал Рааб, подчеркнув, что полностью одобряет действия экипажа американского военного корабля Defender.
Ситуация с с британским эсминцем Defender у берегов Крыма
- В Минобороны РФ 24 июня сделали заявление о том, что российский корабль открыл предупредительный огонь в направлении движения британского военного корабля HMS Defender, курсировавшего в акватории Черного моря в 12 километрах от оккупированного Крыма. Как сказали в российском ведомстве, бомбардировщик Су-24М нанес несколько предупредительных ударов по курсу движения эсминца.
- В Министерстве иностранных дел Украины, акцентируя внимание на данном инциденте, отметили, что Россия пытается укрепить свое влияние в акваториях Черного и Азовского морей. По этой причине Киеву следует укрепить сотрудничество с Североатлантическим альянсом в Черном море.
- Официальный Лондон не подтвердил российские сведения о том, что Россия совершила превентивные обстрелы военного корабля Defender. Как уточнили британцы, эсминец ничего не нарушал и двигался в территориальных водах Украины.
- В Минобороны РФ позже назвали британский корабль "жирной целью для противокорабельных комплексов Черноморского флота" и призвали Британию с США не отправлять свои военные корабли в черноморскую акваторию у аннексированного Крыма.
- В российском МИД и вовсе пригрозили "сбросить бомбы" по курсу корабля или самой цели в том случае, если иностранные военные корабли появятся в Черном море возле Крыма.