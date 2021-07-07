Военные корабли Британии окажутся у Крыма: в Лондоне сделали предупреждение России

Военные корабли Британии будут ходить рядом с Крымом - британский МИД / Фото Reuters

Корабли Военно-морских сил Великобритании в случае необходимости и в соответствии с международным правом будут и в дальнейшем осуществлять мирные хождения через территориальные воды Украины. Британский эсминец ничего не нарушил, а официальный Лондон поддерживает действия экипажа Defender. Об этом заявил британский министр иностранных дел Доминик Рааб.

В ходе своего выступления в комитете по иностранным делам Палаты общин парламента Соединенного Королевства дипломат сказал, что британские военные корабли будут проходить через украинскую морскую акваторию и в будущем, в случае такой необходимости.

"Эсминец Defender следовал по кратчайшему прямому международно признанному маршруту (из Одессы в Батуми). У нас было полное право осуществить подобный мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Мы продолжим действовать таким же образом", - сказал Рааб, подчеркнув, что полностью одобряет действия экипажа американского военного корабля Defender.

Ситуация с с британским эсминцем Defender у берегов Крыма