"Мне простительно": Потап опять взялся за старое

Потапенко показал, над чем потеет сейчас.

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Потап новости - Алексей Потапенко показал, чем занимается сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap

Кратко:

Потап рассказал о новом начинании

Артист поделился, чем мотивирует себя

Музыкальный продюсер и исполнитель Потап (Алексей Потапенко) недавно занялся поиском своих корней, и выяснил любопытный факт о своем происхождении. Теперь же шоумен заделался в мотивационные спикеры.

Потапенко склонен к лишнему весу, и уже несколько раз вступал в неравный бой с собственным телом с разной степенью успешности. Сейчас он приступил к очередной, четвертой, попытке сбросить лишние кило.

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В своем блоге в Instagram Потап показал, как занимается спортом - бег и отжимания он решил провести на свежем воздухе. Также он написал мотивационную речь о том, как нужно себя хвалить и поддерживать, если вы вступили в "соревнование с самим собой".

Потап новости - Алексей Потапенко показал, чем занимается сейчас / instagram.com/realpotap

"Я высокий, я тяжелый, сегодня не мой день" - эти отмазки не работают, когда ты по настоящему включен в процесс. Начинать всегда сложно, другим еще сложнее, как мотивировать себя? Новые цели, стремления, мысли… Нет волшебной пилюли... Оземпик? За все нужно платить своим здоровьем… Лучше медленно, уверенно, по чуть-чуть, но каждый день! Похвалите себя, но начните. Я начинаю в 4-ый раз с самого начала, и мне простительно все, я - молодец, я бегу, лечу, плыву! Красавчик! Хвалите себя даже когда другие ругают, вы уже впереди, вы уже бежите и это соревнование только с самим собой. И каждый раз, выходя на старт, вы уже победили! Мотивация самому себе на завтра", - написал артист на русском языке.

Любопытно, но в подписи к этому фото - лишь позитивные комментарии и слова поддержки Потапу.

Кто такой Потап / инфографика: Главред

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Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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