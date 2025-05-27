Потап назвал свою настоящую национальность: "Во мне это четко видно"

Вкратце:
- Потап сделал ДНК-тест, чтобы узнать свою национальность
- Результат многое разъяснил для шоумена
Украинский музыкальный продюсер и исполнитель Потап (Алексей Потапенко) решил удивить свою аудиторию необычным фактом про себя. З аграницей, куда он перебрался после начала полномасштабной войны в Украине, артист решил заняться поиском своих корней.
В интервью для рижского канала rus tvnet Потап рассказал, что нередко ему задают вопрос о национальности, дескать внешность у него не совсем типична для славянского мужчины. Это натолкнуло артиста на мысль сделать ДНК-тест.
"Я недавно сдал анализы, которые определяют состав национальности в крови. И во мне 40% крови Балтики. Мне всегда говорили: "Вы из Литвы, Латвии, откуда вы? Вы такой высокий". И лицо у меня не очень славянское. Ну, как сказать, учитывая с какими славянами сравнивать. Меня спрашивали, задавали этот вопрос часто, поэтому мне стало интересно", - поделился шоумен.
При этом Потапенко поспешил отметить, что от Украины не отрекается - где бы он не оказался, она всегда будет оставаться для него домом. Впрочем, языки и культуру генетических предков артист намерен изучить более подробно.
"У нас столько пересечений было. Начиная с Великого княжества Литовского, Киевской Руси, Речи Посполитой - вот эта вся группа народности давным-давно уже пересеклась. И во мне это четко видно. Особенно по росту. И поэтому я в Риге чувствую себя как дома. Единственное, что я еще не уловил - язык. Я буду учиться с удовольствием", - говорит Потап.
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Кто такой Потап?
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
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