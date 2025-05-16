"Янукович приедет": известный певец публично послал беглеца Потапа

Женя Галич не собирается быть лояльным к беглецу.

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Потап - позиция / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап

Кратко:

Женя Галич раскритиковал поступки Потапа

Что он о нем сказал

Украинский известный певец и лидер группы O.Torvald Женя Галич высказал свое мнение о рэпере Потапе, который сбежал за границу в начале полномасштабной войны в Украине.

В подкасте "СучЦукрМуз" Женя отметил, что ему не нравится, как беглец всколыхнул украинскую аудиторию в последнее время и вспомнил интервью Потапа российскому журналисту Юрию Дудю.

"Потап говорит, что он помогал. Наверное, что это так, я не исключаю. Но после того, как ты идешь на интервью к российскому журналисту – иди ты. Ты не имеешь права возвращаться сюда! Мне не важно, что о тебе говорят, даже если миллиардами помогает. А если сейчас Янукович приедет и скажет, что он действительно помог Украине и покажет все квитанции, то что, простим? Так быть не может. Институт репутации должен работать", – сказал Галич.

Потап в новом образе Slavic Balagan / фото: instagram.com, Потап

Также певец уточнил, что не стоит закрывать глаза на взгляды беглецов и предателей.

"Помогать могут все, и мы благодарим за помощь. Но на этом давайте остановимся: это не значит, что если вы передали "скорые" или деньги и откупились, то вы можете вернуться и рассказывать, как нам жить. Три года – это огромный срок!" – добавил артист.

Смотрите видео интервью Жени Галича:

Потап / инфографика: Главред

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Потап - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, рэпер Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы.

А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.

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Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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