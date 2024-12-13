"С женщинами пикантный тип общения": Женя Галич рассказал, изменял ли жене

Женя подчеркнул, что всегда был честен с женой, и она знает о его особой манере общения с женщинами.

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Женя Галич прокомментировал флирт с другими женщинами / Коллаж: Главред, фото: инстаграм Кристины Соловий, инстаграм Валерии Галич

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Женя Галич прокомментировал свидание с Кристиной Соловий

Рок-музыкант рассказал о манере общения с женщинами

Фронтмен украинской рок-группы O.TORVALD и военнослужащий Женя Галич рассказал о своей супружеской жизни с женой Валерией. Пара вместе уже более 15 лет, воспитывает двоих детей - дочь Еву и сына Даниила.

Недавно артист вспоминал, как однажды ходил на свидание с певицей Кристиной Соловий. Это вызвало немало вопросов, и теперь Галич решил объяснить ситуацию.

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"У каждого человека есть свой тип общения с людьми. Вот с женщинами у меня пикантный тип общения, я флиртую, делаю комплименты. Я был таким 10 лет назад и 20 лет назад. Жена прекрасно это понимает, она меня знала 20 лет назад, она знает, какой я и что это ничего не значит. Мы проговаривали это неоднократно и от нее была классная фраза: "Тебе не хватает флирта? Окей, флиртуй. А мне не хватает романтики, то я буду просто гулять с парнями по улицам". И я такой: "Как это? Нет", - вспомнил Женя в интервью Славе Демину.

Женя подчеркнул, что всегда был честен с женой, и она знает о его особой манере общения с женщинами. Встречу с Кристиной Соловий он не считает изменой, ведь это была часть его открытого и искреннего стиля взаимодействия.

"Измены не было. И в предыдущих отношениях я не изменял. Поцелуи? Нет, это предел. А свидание с Кристиной Соловий - это было как дружеское свидание, построенное на таком взаимном флирте, мы не целовались. Я назвал это свиданием, но на самом деле мне неудобно перед Лерой, что это так прозвучало. Никаких там свиданий непосредственно, например, ресторан, отель или прогулка по ночному городу, кабриолет - ничего такого не было. На самом деле было такое как пофлиртувать, попикантничать немножко, такой вайб был на тот момент. А это было освещено, как с точки зрения интимного свидания".

Галич подчеркнул, что взаимное доверие - это фундамент их брака, и за годы совместной жизни они смогли сохранить гармонию в отношениях.

Женя Галич - последние новости

Недавно Женя Галич рассказал, что его возмутило в тылу. После временного возвращения с фронта фронтмен украинской рок-группы O.TORVALD возмущенно сказал, что, по его мнению, украинцы стали более агрессивными и хамовитыми.

Также Главред писал, что фронтмен O.Torvald и воин Женя Галич чуть не погиб в страшном ДТП. Музыкант даже показал изуродованный автомобиль с погнутой крышей и разбитым лобовым стеклом.

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Кто такая Кристина Соловий? Кристина Соловий - украинская певица, автор-исполнительница песен. Видеоклип "Тримай" принес Кристине настоящий дебют, войдя в список самых популярных украинских музыкальных видео на YouTube. Клип получил более 54 млн. просмотров и сделал певицу призером на премию YUNA-2016 в номинации "Культура и Музыка". Кристина Соловий - первая артистка, продюсером которой стал Святослав Вакарчук.

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