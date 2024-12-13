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Сбылась мечта Ким: Кардашьян нашла себе богатого непубличного бойфренда - СМИ

Анна Подгорная
13 декабря 2024, 01:30
117
Ким Кардашьян вышла на охоту за новой любовью.
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян личная жизнь - Ким Кардашьян закрутила новый роман / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kimkardashian

Краткое содержание:

  • Ким Кардашьян после 8 месяцев одиночества вновь ходит на свидания
  • Среди ее кавалеров - богатый инвестор, который избегает публичности

Американская модель, предприниматель, светская львица и блогер Ким Кардашьян около восьми месяца ходила холостячкой - в марте 2024 года она разорвала отношения с профессиональным игроком в американский футбол Оделлом Бекхэмом, которые длились около года. После этого Ким решила покончить с "публичными" романами.

Если раньше знаменитость купалась в лучах славы, наслаждалась ими, то теперь всеобщее внимание воспринимает больше, как работу. Для личной жизни ей нужен человек непубличный, с которым уединение будет действительно таковым, отмечает близкое окружение 44-летней Кардашьян.

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И такой человек нашелся: инсайдеры сообщили изданию Page Six, что в ноябре в жизни светской львицы появился инвестор в сфере недвижимости, который "не находится в поле зрения общественности". Впрочем, Ким, похоже, пока не рассматривает его, как своего единственного.

Источник отмечает, что "Кардашьян сейчас ходит на свидания с несколькими людьми". С предпринимателем она познакомилась через общих приятелей.

Ким Кардашьян была трижды замужем (с музыкальным продюсером Дэймоном Томасом, баскетболистом Крисом Хамфрисом и репером Канье Уэстом). Причем первый раз она пошла под венец в 19 лет.

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Ранее Главред рассказывал, почему перестали общаться две бывшие жены Бена Аффлека - актриса Дженнифер Гарнер и певица Дженнифер Лопес, которые сблизились на фоне отношений с актером.

Также известная австралийская топ-модель Эль Макферсон призналась в тяжелой зависимости - в своих мемуарах она рассказала, как "заливала" тревожность, страхи и комплексы алкоголем до отключки.

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Кто такая Ким Кардашьян

Ким Кардашьян — американская звезда реалити-шоу, актриса, предприниматель. Мировую известность приобрела после выхода популярного реалити-шоу "Семейство Кардашьян", пишет Википедия.

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