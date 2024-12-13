Сбылась мечта Ким: Кардашьян нашла себе богатого непубличного бойфренда - СМИ

Ким Кардашьян вышла на охоту за новой любовью.

https://glavred.info/starnews/sbylas-mechta-kim-kardashyan-nashla-sebe-bogatogo-nepublichnogo-boyfrenda-smi-10622132.html Ссылка скопирована

Ким Кардашьян личная жизнь - Ким Кардашьян закрутила новый роман / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kimkardashian

Краткое содержание:

Ким Кардашьян после 8 месяцев одиночества вновь ходит на свидания

Среди ее кавалеров - богатый инвестор, который избегает публичности

Американская модель, предприниматель, светская львица и блогер Ким Кардашьян около восьми месяца ходила холостячкой - в марте 2024 года она разорвала отношения с профессиональным игроком в американский футбол Оделлом Бекхэмом, которые длились около года. После этого Ким решила покончить с "публичными" романами.

Если раньше знаменитость купалась в лучах славы, наслаждалась ими, то теперь всеобщее внимание воспринимает больше, как работу. Для личной жизни ей нужен человек непубличный, с которым уединение будет действительно таковым, отмечает близкое окружение 44-летней Кардашьян.

видео дня

И такой человек нашелся: инсайдеры сообщили изданию Page Six, что в ноябре в жизни светской львицы появился инвестор в сфере недвижимости, который "не находится в поле зрения общественности". Впрочем, Ким, похоже, пока не рассматривает его, как своего единственного.

Источник отмечает, что "Кардашьян сейчас ходит на свидания с несколькими людьми". С предпринимателем она познакомилась через общих приятелей.

Ким Кардашьян была трижды замужем (с музыкальным продюсером Дэймоном Томасом, баскетболистом Крисом Хамфрисом и репером Канье Уэстом). Причем первый раз она пошла под венец в 19 лет.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, почему перестали общаться две бывшие жены Бена Аффлека - актриса Дженнифер Гарнер и певица Дженнифер Лопес, которые сблизились на фоне отношений с актером.

Также известная австралийская топ-модель Эль Макферсон призналась в тяжелой зависимости - в своих мемуарах она рассказала, как "заливала" тревожность, страхи и комплексы алкоголем до отключки.

Читайте также:

Кто такая Ким Кардашьян Ким Кардашьян — американская звезда реалити-шоу, актриса, предприниматель. Мировую известность приобрела после выхода популярного реалити-шоу "Семейство Кардашьян", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред