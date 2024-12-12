"Держалась до конца": звезду "Поймать Кайдаша" увезли со съемок на скорой

Антонина Хижняк пыталась игнорировать проблему, но организм устал сопротивляться.

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Антонина Хижняк новости - Антонина Хижняк рассказала, почему попала в больницу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tonya_actress

Что рассказала Антонина Хижняк:

В первый день съемок нового проекта она работала через силу из-за плохого самочувствия

С площадки ее увезла скорая прямиком в больницу

Украинская актриса Антонина Хижняк с большой ответственностью относится к каждому своему проекту. Однако иногда такая преданность играет с ней злые шутки.

В первый день съемок комедии "Сборы ОСББ" звезда чувствовала себя очень плохо, однако продолжала работать со всеми наравне чтобы не подвести коллег и не потерять проект. Превозмогая боль Хижняк работала до тех пор, пока на съемочную площадку за ней не приехала скорая - у актрисы заподозрили аппендицит.

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В больнице от госпитализации Антонина отказалась - к счастью ситуация оказалась некритичной, и уже на следующий день артистка вернулась на съемки. Об этом Хижняк рассказала в интервью проекту "20:23". "Было подозрение на аппендицит, но, слава Богу, все хорошо. Обошлось только капельницам до шести утра. Потом хирург еще сделал осмотр и спросил меня: "Если что мы можем написать что-то, чтобы вы не ехали?" Я говорю: "Нет! Колите все что хотите в меня, но я должна выйти на смену". Я бы не хотела, чтобы я вылетела из проекта", - говорит актриса.

Ее рассказ поддержал коллега по съемочной площадке, актер Александр Рудинский. С восхищением он отметил работоспособность и стойкость артистки: "Тоня – героиня. Она держалась до конца, не признавалась, хотя и было очень плохо, и на следующий день вернулась на площадку".

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Кто такая Антонина Хижняк? Антонина Хижняк - украинская актриса театра, кино и дубляжа. Наиболее известна ролью Мотри Кайдаш в сериале "Поймать Кайдаша" (2020). Официальный украинский голос шведской актрисы Алисии Викандер.

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