Как дать таблетку коту без лишнего стресса – проверенные способы

Вы узнаете:
- Как правильно дать таблетку кошке
- Проверенные способы давать котам таблетки
Когда домашнему коту прописывают лекарства в таблетках, то их прием напоминает целую эпопею. Просто попросить питомца проглотить таблетку и запить ее водой не получится. Поэтому нужно идти на хитрости. Главред рассказывает, как правильно дать кошке таблетки, чтобы она их съела и даже не заметила.
Youtube-канал "Советы от ветеринарной клиники New Vet" также рассказывает, как дать таблетку коту.
Как правильно дать таблетку кошке
"Что делать, если моя кошка отказывается принимать таблетку?", - часто спрашивают владельцы "хвостиков". На самом деле есть несколько приемов, которые позволяют обмануть хитрого кота и таки вынудить его проглотить то, что доктор прописал.
Возьмите таблеткодаватель
Это специальное устройство, которое с виду напоминает шприц. Таблетку помещают в наконечник устройства, а затем выдавливают коту в рот.
Питомца нужно будет держать, чтобы засунуть ему таблеткодаватель, а затем заставить проглотить лекарство, поэтому этот способ для "буйных" котов и кошек не подходит.
Измельчите и смешайте с кормом
Это один из верных способов, как дать кошке таблетку, если она вырывается, и не хочет проглатывать лекарство. Нужно измельчить таблетку в порошок и смешать с влажным кормом, к примеру, или же натуральной едой, но желательно с соусом.
Постарайтесь сделать так, чтобы кошка были голодными и за обе щеки уплетали еду, даже не замечая, что с ней что-то не так.
Здесь есть один важный момент: не все лекарства можно измельчать, поэтому накануне посоветуйтесь с ветеринаром.
Растворите таблетку в воде
Случается, что болеющий "хвостик" отказывается от еды, поэтому трюк таблетка в корме не проходит. В этом случае лекарство также советуют измельчить, а затем растворить в воде. Поить, возможно, придется насильно, укутав кошку в одеяло.
Спрячьте таблетку в лакомствах
Как дать кошке таблетку если она не хочет есть ее ни с кормом, ни с водой? Есть еще один способ, который не подведет - спрячьте таблеточку в специальных лакомствах, которые можно найти в зоомагазинах.
Лакомства имеют небольшое отверстие, куда вставляется таблеточка. Сначала кошке нужно предложить лакомство без лекарства, а затем в процессе незаметно подсунуть с ним. Никакого стресса - ни у вас, ни у питомца.
Смотрите видео о том, как правильно дать кошке таблетки
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