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Насколько полезны вареные яйца для здоровья: эксперты дали ответ

Виталий Кирсанов
29 мая 2025, 18:39обновлено 29 мая, 19:25
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В одном большом вареном яйце содержится около 6-7 граммов белка.
Насколько полезны вареные яйца для здоровья
Насколько полезны вареные яйца для здоровья / коллаж: Главред, фото: скриншот с Youtube-канала "Знания-Интеллект-Мудрость"

Вы узнаете:

  • Сколько калорий содержит вареное яйцо
  • Сколько белка есть в яйце
  • Как часто можно есть вареные яйца

Если вы хотите питательно позавтракать, то вареные яйца станут быстрым и простым способом для этого, ведь они содержат антиоксиданты, витамины группы B и холин. Об этом пишет USA Today.

Автор Youtube-канала "Знания-Интеллект-Мудрость" также рассказал о пользе вареных яиц для здоровья.

Сколько калорий содержит вареное яйцо

Как отметил сертифицированный специалист по ожирению и контролю веса, а также лицензированный диетолог-нутрициолог Джереми О'Нил, из-за того, что во время приготовления вы не добавляете масел или жиров, вареные яйца считаются одними из самых здоровых видов этого продукта.

По словам О'Нила, одно большое вареное яйцо содержит 72 калории, почти 5 граммов жира и около 1,5 граммов насыщенных жиров. Яйца, а особенно яичные желтки, имеют большое количество витаминов и минералов, в частности они являются хорошим источником витамина A, витаминов группы В, рибофлавина, фолатов, железа и цинка, добавил диетолог.

Эксперт отметил, что яйца являются одним из лучших источников холина - это минерал, который является очень важным во время беременности, ведь он способствует выработке ацетилхолина, который помогает мышечным сокращениям.

Сколько белка есть в яйце

О'Нил подчеркнул, что в одном большом вареном яйце содержится около 6-7 граммов белка, однако не стоит полагаться только на этот продукт, чтобы удовлетворить ваши ежедневные потребности в белке.

"Ваше потребление белка зависит от двух факторов: вашего веса и интенсивности физических нагрузок. По данным Harvard Health, рекомендуемая суточная норма потребления белка для взрослых составляет не менее 0,8 грамма белка на килограмм веса", - добавляют в материале.

Это означает, что если человек весит 82 кг, то ему следует употреблять около 65 граммов белка в день, пояснил диетолог.

"Если вы ведете очень активный образ жизни, вам нужно потреблять немного больше белка, чем среднестатистическому человеку, - от 1,2 до 2 граммов белка на килограмм веса тела. Если вы беременны, также рекомендуется потреблять больше белка, чем среднестатистический человек, - около 1,1 грамма белка на килограмм веса тела", - отметил эксперт.

Как часто можно есть вареные яйца

По словам О'Нила, если говорить о сбалансированном питании, то для большинства людей вполне нормально есть два-три вареных яйца в день, если они этого хотят.

Можно ли есть вареные яйца, если человек имеет высокий уровень холестерина

Если у вас высокий уровень холестерина, то стоит ограничить употребление яиц или вообще отказаться от них. В Министерстве сельского хозяйства США говорят, что одно большое яйцо имеет примерно 200 миллиграммов пищевого холестерина, поэтому употребление этого продукта не принесет вам пользы в таком случае.

"Яйца, безусловно, являются значительным источником пищевого холестерина, но связь между регулярным потреблением пищевого холестерина, высоким уровнем холестерина в крови и ишемической болезнью сердца не была точно доказана", - отметил специалист по медицине образа жизни из MedStar Health Амар Дейв.

Однако если у вас высокий уровень холестерина, то это не значит, что вам нужно полностью отказаться от вареных яиц. Если вы придерживаетесь сбалансированного питания, вареные яйца могут быть питательным, богатым белком дополнением к вашему рациону, заверил О'Нил.

"И, как всегда, если у вас есть какие-то беспокойства по поводу питания, проконсультируйтесь со своим врачом, чтобы обсудить режим питания, который соответствует вашим индивидуальным потребностям в области здоровья", - посоветовали в USA Today.

Смотрите видео о пользе вареных яиц для здоровья

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