Какая разница между коричневыми и белыми яйцами: расставлены все точки над "і"

Эксперты объяснили, почему вкус яиц зависит не от цвета.

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От чего зависит цвет яиц / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Влияет ли цвет яиц на их качество

Почему коричневые яйца стоят дороже белых

Несмотря на то, что яйца являются полезным и доступным продуктом, многие люди задаются вопросом, существует ли разница между коричневыми и белыми яйцами. Издание MarthaStewart объяснило, имеет ли один тип яиц большую пользу для здоровья и как цвет скорлупы может повлиять на наш выбор, пишет Главред.

Чем отличаются коричневые и белые яйца?

Цвет скорлупы яиц определяется генетическими особенностями породы кур. В зависимости от генов куры могут нести яйца с разным цветом скорлупы. Например, куры породы араукана несут яйца с голубовато-зеленым цветом, ведь имеют особый ген.

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Тогда как куры род-айлендской красной породы в основном дают коричневые яйца из-за своих наследственных характеристик. Другие породы кур, без таких генетических особенностей, несут белые яйца.

Стоит отметить, что цвет скорлупы не зависит от условий содержания кур, а является результатом их генетики. Поэтому, этот аспект - это лишь естественная особенность.

​ Сколько надо варить яйца / Инфографика: Главред

С точки зрения пищевой ценности, цвет скорлупы не имеет значения. Коричневые и белые яйца содержат одинаковое количество белка, витаминов и полезных элементов, если куры имеют схожие условия содержания и питания.

Следовательно, цвет скорлупы не влияет на пользу для здоровья, а также не меняет вкусовых качеств или свойств приготовления яиц. Возможные различия во вкусе чаще всего обусловлены тем, чем питаются куры и как они содержатся.

Также рассказывалось, почему в яйце бывают два желтка и можно ли их есть.

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