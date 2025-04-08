Хотя это явление и нечастое, оно часто вызывает тревогу или недоумение - возникает логичный вопрос: безопасно ли есть такие яйца?

https://glavred.info/life/pochemu-v-yayce-byvayut-dva-zheltka-i-mozhno-li-ih-est-chto-govorit-nauka-i-narod-10654178.html Ссылка скопирована

Безопасно ли яйцо с двумя желтками / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

Что означает яйцо с " дабл " желтками в науке

" " Что говорит народ о яйцах с двумя желтками

Время от времени люди замечают в обычном яйце сразу два желтка. Некоторые считают, что подобная аномалия - это признак болезни или старости курицы, другие же обращаются к народным приметам и воспринимают это как добрый знак. Об этом сообщает Главред со ссылкой на Shuba.

Двойной желток может возникать у старых кур или тех, которые имеют проблемы со здоровьем, в частности с яйцеводом. В результате такого нарушения образуются яйца с дефектами - либо совсем без желтка, либо с несколькими.

видео дня

Также такие яйца могут нести молодые куры, которые переживают гормональные сбои. Есть и другая гипотеза: иногда в организме птиц одновременно созревают две яйцеклетки. Если они попадают в одну оболочку, формируется яйцо с двумя желтками.

​ Сколько надо варить яйца / Инфографика: Главред

Единого медицинского или ветеринарного заключения о безопасности таких яиц нет. И все же эксперты советуют воздержаться от частого их потребления, ведь они являются следствием физиологических нарушений у птицы. Впрочем, если уже съели такое яйцо - серьезных последствий, как правило, не будет. Главное - не злоупотреблять.

Интересный культурный аспект: у разных народов двойной желток в яйце считается добрым знаком. Верили, что человека, который его найдет, ожидает удача.

Наши предки также толковали это как символ рождения близнецов.

Есть и романтическая версия: если одинокая девушка разбила яйцо с двумя желтками - вскоре она встретит любовь. А если девушка уже в паре - не исключено, что скоро получит предложение руки и сердца.

Кстати, недавно девушка нашла яйца, которые бабушка хранила около 35 лет.

Больше интересных новостей:

Что за ресурс - Shuba.life? Shuba.life - это украинский кулинарный портал, где вы можете найти рецепты блюд из разных кухонь мира, а также полезные советы и статьи о кулинарии. На сайте представлены тысячи рецептов различных блюд - от простых до изысканных, от украинской кухни до экзотических кухонь мира, а рецепты распределены по категориям (блюда, кухня, тип кухни, сложность и т.д.), что облегчает поиск. Также на сайте вы найдете полезные советы по приготовлению блюд, выбору продуктов, кулинарных техник и других аспектов кулинарии. Некоторые рецепты представлены в виде видео, что позволяет наглядно увидеть процесс приготовления. Кроме этого, есть возможность искать рецепты по названиям блюд, ингредиентам, категориям или с помощью фильтров и создавать собственный список рецептов, чтобы быстро находить их в будущем. На сайте есть блог, где публикуются статьи о кулинарии, новые продукты, кулинарные тренды и прочее и магазин, где можно приобрести кулинарные книги, кухонные принадлежности и продукты.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред