Почему в яйце бывают два желтка и можно ли их есть: что говорит наука и народ

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Время от времени люди замечают в обычном яйце сразу два желтка. Некоторые считают, что подобная аномалия - это признак болезни или старости курицы, другие же обращаются к народным приметам и воспринимают это как добрый знак. Об этом сообщает Главред со ссылкой на Shuba.
Двойной желток может возникать у старых кур или тех, которые имеют проблемы со здоровьем, в частности с яйцеводом. В результате такого нарушения образуются яйца с дефектами - либо совсем без желтка, либо с несколькими.
Также такие яйца могут нести молодые куры, которые переживают гормональные сбои. Есть и другая гипотеза: иногда в организме птиц одновременно созревают две яйцеклетки. Если они попадают в одну оболочку, формируется яйцо с двумя желтками.
Единого медицинского или ветеринарного заключения о безопасности таких яиц нет. И все же эксперты советуют воздержаться от частого их потребления, ведь они являются следствием физиологических нарушений у птицы. Впрочем, если уже съели такое яйцо - серьезных последствий, как правило, не будет. Главное - не злоупотреблять.
Интересный культурный аспект: у разных народов двойной желток в яйце считается добрым знаком. Верили, что человека, который его найдет, ожидает удача.
Наши предки также толковали это как символ рождения близнецов.
Есть и романтическая версия: если одинокая девушка разбила яйцо с двумя желтками - вскоре она встретит любовь. А если девушка уже в паре - не исключено, что скоро получит предложение руки и сердца.
Кстати, недавно девушка нашла яйца, которые бабушка хранила около 35 лет.
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