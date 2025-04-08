"Бинго!": мужчина купил украшение за $3, а потом узнал настоящую стоимость

Мужчина даже не представлял, насколько ему повезло, пока не начал искать больше информации в Google - результаты поиска его поразили!

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Мужчина купил настоящее сокровище, не зная его цены / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрин из аккаунта в ТикТок @fleamarketlondon

О чем речь:

Мужчина приобрел ожерелье в благотворительном магазине всего за £1 ,50

Подобные ожерелья продаются на eBay за более 600 фунтов стерлингов

Комментаторы в TikTok были поражены удачной находкой и хвалили мужчину

Один мужчина не скрывал своего удивления после того, как узнал настоящую стоимость ожерелья, которое случайно приобрел в благотворительном магазине за символическую сумму - всего 1,50 фунта стерлингов. Его проверка показала, что это винтажное украшение Christian Dior. Подобное изделие уже продавалось на eBay за более 600 фунтов, рассказывает Главред со ссылкой на The Sun.

Он решил поделиться в TikTok видео, где показал момент покупки. Ролик начинается с того, как он рассчитывается за серебряную вазу для фруктов - еще одну находку за 1,50 фунта стерлингов.

видео дня

Далее в пакете оказались четыре изделия Swarovski - также за 1,50 фунта, а еще жемчужное ожерелье за ту же сумму, серебряное украшение - за 1 фунт и компактная мыльница - за 50 пенсов.

Но настоящей изюминкой оказалось золотое ожерелье с бриллиантом по центру.

"БИНГО! Ожерелье Christian Dior за 1,50 фунта стерлингов!" - подписал он в видео на своем аккаунте Fleamarketlondon в TikTok.

В ролике он также демонстрирует скриншот с eBay, где похожее ожерелье продали за 618,71 фунта стерлингов, в заголовке товара указано, что украшение - винтажное, 1980-х годов, с кристаллом в центре.

Кроме того, еще одно предложение на eBay оценивало такое же ожерелье в 720,71 фунта стерлингов.

"Я нашел очень, очень хорошие вещи в одном из благотворительных магазинов", - подписал он свое видео.

Зрители TikTok быстро отреагировали на находку:

"Какой улов!";

"У вас замечательные находки";

"Хорошая находка! Хорошо замечено";

"Замечательная находка";

"Я волновался, что они заметят и просто поднимут цену!".

Мужчина давно занимается поиском ценных вещей среди, казалось бы, незаметного хлама - на распродажах с багажников, антикварных ярмарках и в магазинах благотворительности. Именно в одном из таких магазинов в Ирландии он и наткнулся на золотое ожерелье Dior.

Кроме того, мужчина не боится вести переговоры о цене - старается всегда торговаться, чтобы приобрести выгоднее.

Тем, кому сложно начать торг, он советует:

"Начните с предложения более низкой цены, чем вы в конечном итоге готовы заплатить - или, как продавец, выставляйте товары на продажу по цене выше минимальной, которую вы примете", - поделился советом для Business Insider профессиональный торговец Питер Ротбарт.

"Ваше первое предложение могут принять, но если нет, у вас все равно останется пространство для переговоров ниже вашей максимальной цены", - добавил он.

А вот другая девушка нашла пасхальную реликвию и была ошеломлена.

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