Золотое правило 30 минут: почему нельзя готовить яйца прямо из холодильника

Вы узнаете:
- Как правильно хранить яйца
- Почему яйца из холодильника готовятся дольше
Все люди хранят яйца по-разному. Одни всегда держат их в холодильнике, а другие - при комнатной температуре. Но, оказывается, способ хранения может влиять на их приготовление.
Главред решил разобраться, в каком месте лучше хранить яйца.
Почему не стоит готовить яйца, которые только что вынули из холодильника
Один пользователь на Reddit написал, что яйца, которые хранятся в холодильнике, труднее приготовить, пишет express.co.uk.
"Например, яйцо готовится три минуты при условии, что яйцо хранилось при комнатной температуре. Если его хранить в холодильнике, через три минуты варки яйцо окажется слишком жидким", - отметил он.
Стоит ли хранить яйца в холодильнике
Однако эксперты рекомендуют хранить яйца в холодильнике, но вынимать их из холодильника за 30 минут до приготовления.
"Храните яйца при постоянной температуре ниже 20°C - это сохраняет свежесть и качество. Холодильник - лучшее место для их хранения. Для лучших результатов вынимайте их из холодильника за полчаса до приготовления, потому что из-за резкого изменения температуры яйцо может треснуть", - говорится в сообщении.
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