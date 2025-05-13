Сколько можно хранить мясо в морозилке: правда, которую не говорят на этикетке

Многие хранят мясо в морозилке впрок, но не все знают, сколько именно его можно безопасно держать там, чтобы оно не испортилось.

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Сколько можно хранить мясо в морозилке - срок хранения мяса / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

О чем идет речь в материале:

Можно ли хранить мясо в морозилке 2 года

Можно ли есть мясо, которое долго лежало в морозилке

Хранение мяса в холодильнике или морозильной камере - дело привычное, но далеко не все знают, как долго оно остается безопасным и вкусным. Эксперт кулинарного проекта America's Test Kitchen Кристи Моррисон и профессиональный мясник, автор YouTube-канала Melvin Hill Meats рассказали, как правильно хранить разные виды мяса в холодильнике и морозилке.

Главред выяснил, как долго можно хранить замороженное мясо.

Как долго можно хранить мясо в холодильнике - можно ли хранить мясо в холодильнике 3 дня

Кристи Моррисон отмечает, что контроль времени хранения критически важен. Прежде всего - правильно заворачивать мясо, чтобы оно не протекало и не контактировало с другими продуктами. Она советует:

"Хорошо хранить уже завернутое мясо в контейнере или на противне в холодильнике, чтобы оно было отделено от всего остального."

Также эксперт рекомендует записывать дату покупки, чтобы успеть использовать продукт вовремя.

Смотрите видео о том, можно ли есть мясо, которое долго лежало в холодильнике:

Вареное мясо следует употреблять в течение 2-3 дней.

Сырое мясо хранится дольше, но в зависимости от вида:

Говядина (стейки, жаркое) - до 3-5 дней.

Говяжий фарш - максимум 2 дня.

Курятина - до 2 дней.

Свинина - 2-3 дня.

Рыба - максимум 1-2 дня.

"Говяжий фарш - очень уязвим, потому что состоит из мелких частиц, которые бактерии быстро инфицируют", - объясняет Кристи Моррисон.

Сколько можно хранить мясо в морозилке

Блогер и мясник из Melvin Hill Meats делится практическим опытом по длительному хранению мяса в замороженном виде.

"Общее правило - от 6 до 12 месяцев в морозилке для куска мяса, упакованного в вакуум", - указывает он.

Смотрите видео о том, как понять, что мясо в морозилке испортилось:

Сколько можно держать мясо в морозилке:

Свинина (фарш, нежирные части) - 4-6 месяцев.

Говядина (стейки, жаркое) - до 12 месяцев.

Говяжий фарш - 4-6 месяцев.

Курятина:

целая птица - до 12 месяцев,

отдельные части (крылья, бедра) - до 9 месяцев.

"Мы используем вакуумную упаковку, чтобы мясо дольше сохраняло свежесть, и советуем придерживаться принципа: кто первый зашел - тот первый и вышел", - советует он.

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Кто такая Кристи Моррисон Кристи Моррисон - исполнительный редактор видео и кулинарной школы, а также кулинар на экране Cook's Country. Руководит кулинарным производством для видео и создает учебную программу для кулинарной онлайн-школы America's Test Kitchen. Работая старшим редактором журнала Cook's Country с 2013 по 2016 год, а до этого - помощником редактора в команде кулинарной книги, она разрабатывала, тестировала и редактировала рецепты. Кристи также была кулинарным продюсером Cook's Country в сезонах 2015 и 2016 годов. Получила степень бакалавра английского языка в колледже Дикинсон и степень магистра английского языка в Университете Бакнелла. В середине карьеры она переехала в Бостон, где получила диплом кулинара в Кембриджской школе кулинарного искусства (CSCA). Кроме преподавания профессиональных и любительских кулинарных курсов в CSCA, Кристи работала в ресторанах и кейтеринговых кухнях Бостона.

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