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Как проверить яйца на свежесть - бабушкин метод со стопроцентной точностью

Руслана Заклинская
8 мая 2025, 21:28
84
Наблюдая за поведением яйца, погруженного в воду, мы получаем ценную информацию о его состоянии, свежести и даже пригодности к употреблению.
Как проверить яйца на свежесть - бабушкин метод со стопроцентной точностью
Бабушкин метод, который мгновенно определит свежесть ваших яиц / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

  • Как проверить свежесть яйца в воде
  • Почему яйцо поднимается на поверхность
  • Признаки, что яйцо уже не пригодно к употреблению

Обычное куриное яйцо может стать неожиданным индикатором своей свежести, стоит лишь погрузить его в воду. Этот простой тест, известный каждому, на самом деле скрывает за собой интересные физические процессы и важную информацию о пригодности продукта к употреблению.

Что значит, когда яйцо всплывает в воде

Яйцо, которое всплывает на поверхность воды во время простого домашнего теста, обычно подает четкий сигнал: его свежесть вызывает сомнения, утверждают в программе "Сніданок з 1+1". Когда яйцо выныривает вертикально или горизонтально на поверхность, это указывает на то, что внутри него образовалась значительная воздушная полость. Такое изменение случается в результате испарения влаги и газообмена через пористую скорлупу. Чем больше воздуха - тем легче яйцо, а значит, больше вероятность, что оно испорчено. Хотя не все всплывающие яйца обязательно испорчены, но употреблять их уже опасно без дополнительной проверки.

Почему яйцо поднимается вверх в воде

Основная причина, почему несвежее яйцо поднимается вверх в воде, кроется в изменении его средней плотности. Свежее яйцо имеет относительно небольшую воздушную камеру, поэтому его средняя плотность больше или близка к плотности воды, что позволяет ему тонуть или лежать на дне.

Однако в несвежем яйце накопление воздуха значительно уменьшает его среднюю плотность. Когда средняя плотность яйца становится меньше плотности воды, выталкивающая сила становится достаточной, чтобы поднять его на поверхность. Чем больше воздуха внутри, тем выше яйцо будет плавать в воде.

Смотрите видео, как определить тухлое яйцо:

Почему яйца тонут в воде

Свежее яйцо, которое полностью тонет и остается лежать горизонтально на дне, считается лучшим вариантом для употребления. Его структура еще не изменилась: белок остается густым и хорошо удерживает желток, а воздушный мешок - минимальный. Тонут такие яйца из-за своей высокой плотности - они тяжелее воды, потому что содержат минимум воздуха и максимум влаги. Это как раз и является нормальным показателем свежести яйца.

Яйца, сколько варить яйца, инфографика Главред
Сколько варить яйца / Инфографика: Главред

Когда яйца нельзя есть

Наиболее очевидный сигнал - это неприятный запах после разбивания яйца. Однако еще до этого можно заподозрить неладное: если яйцо выныривает, имеет трещины, измененную текстуру желтка или сероватый оттенок белка - это признаки порчи. Такие яйца не только потеряли вкусовые свойства, но и могут быть опасными для здоровья из-за риска заражения сальмонеллой или другими бактериями. В случае сомнений лучше придерживаться правила: "если не уверен - не ешь".

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