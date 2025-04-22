Ошибка, которую допускает большинство: почему лук не стоит хранить в холодильнике

Эксперт рассказала, как правильно хранить лук, чтобы он оставался свежим месяцами.

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Как хранить лук / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Портится ли лук в холодильнике

Как правильно хранить лук

Холодильник - это лучшее место для хранения многих продуктов. Однако, некоторые овощи все же лучше туда не класть.

Главред решил разобраться, можно ли класть лук в холодильник.

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Что произойдет, если положить лук в холодильник

Лук является базовым продуктом в каждом доме, но он склонен к прорастанию и плесневению, если его неправильно хранить. В частности, холодильник - это холодная и влажная среда, которая может ускорить порчу лука, пишет express.co.uk.

Где можно долго хранить лук

Как известно, лук хранится дольше в прохладном, темном, сухом месте. Американская шеф-повар и писательница Джулия Чайлд предложила повесить лук в чистые прозрачные колготки.

По ее словам, нейлоновый материал, используемый в колготках, отталкивает влагу и позволяет воздуху циркулировать.

Просто поместите одну луковицу в колготки и завяжите узел. Добавьте еще одну луковицу и также завяжите. Так нужно делать пока все колготки не заполнятся луком.

Перед хранением также важно проверить лук. Посмотрите на наличие признаков плесени и гнили на корнях.

Развешивать лук нужно в прохладном и темном месте, например в кладовке или гараже, где нет прямого солнечного света.

Также лук можно хранить, положив его в сетчатый пакет или мешок.

Где можно и нельзя хранить лук / Инфографика: Главред

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