Ошибка, которую допускает большинство: почему лук не стоит хранить в холодильнике

Вы узнаете:
- Портится ли лук в холодильнике
- Как правильно хранить лук
Холодильник - это лучшее место для хранения многих продуктов. Однако, некоторые овощи все же лучше туда не класть.
Главред решил разобраться, можно ли класть лук в холодильник.
Что произойдет, если положить лук в холодильник
Лук является базовым продуктом в каждом доме, но он склонен к прорастанию и плесневению, если его неправильно хранить. В частности, холодильник - это холодная и влажная среда, которая может ускорить порчу лука, пишет express.co.uk.
Где можно долго хранить лук
Как известно, лук хранится дольше в прохладном, темном, сухом месте. Американская шеф-повар и писательница Джулия Чайлд предложила повесить лук в чистые прозрачные колготки.
По ее словам, нейлоновый материал, используемый в колготках, отталкивает влагу и позволяет воздуху циркулировать.
Просто поместите одну луковицу в колготки и завяжите узел. Добавьте еще одну луковицу и также завяжите. Так нужно делать пока все колготки не заполнятся луком.
Перед хранением также важно проверить лук. Посмотрите на наличие признаков плесени и гнили на корнях.
Развешивать лук нужно в прохладном и темном месте, например в кладовке или гараже, где нет прямого солнечного света.
Также лук можно хранить, положив его в сетчатый пакет или мешок.
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