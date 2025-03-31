Испортятся мгновенно: какой самый худший способ хранить помидоры

Чтобы сохранить помидоры свежими как можно дольше, стоит избегать одной серьезной ошибки.

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Какой самый худший способ хранить помидоры/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Где лучше всего хранить помидоры

Как хранить помидоры в холодильнике

Вопрос, как правильно хранить помидоры, не теряет своей актуальности. Относительно того, как хранить этот продукт, есть разные точки зрения. Так, кто-то уверен, что их можно просто оставлять на столе на кухне, а кто-то убежден, что лучше все-таки отдавать предпочтение холодильнику.

По словам экспертов кулинарной школы The NEFF Kitchen в Австралии, помидоры лучше хранить в прохладном месте, если вы хотите сохранить их вкус и аромат, пишет express.co.uk. Поэтому, если вы живете в достаточно теплом доме и поставите свежие помидоры на кухонную столешницу, они могут "сгнить быстрее, чем вам бы хотелось".

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Это означает, что помидоры нужно хранить в холодильнике, если в вашем доме преимущественно тепло.

Однако есть одна ошибка, которую мы можем допускать, даже не подозревая этого. Эксперты объяснили, что большинство помидоров продают раньше, чем они достигнут своей идеальной спелости. А помещение их в холодильник фактически приостановит их созревание.

Более того, охлаждение может повлиять на вкус, форму и аромат помидоров.

Эксперты дали совет, как противодействовать этому.

"Если вы храните свои помидоры в холодильнике, чтобы сохранить их дольше, то вы должны дать им достичь комнатной температуры перед употреблением в пищу. Помидоры следует оставить вне холодильника по крайней мере на час (или до суток) перед едой, чтобы восстановить ферменты, производящие вкус", - отметили специалисты.

Сорт помидоров также влияет на то, хранить их в холодильнике или на столе. Например, помидоры черри лучше хранятся в холодильнике, тогда как более мясистые помидоры, такие как помидоры Рома, лучше будут себя "чувствовать" на кухонном столе.

Итак, на то, где лучше хранить помидоры, влияют три фактора: насколько тепло у вас дома, какой сорт помидоров, а также степень спелости продукта.

Если помидоры, которые вы приобрели, слишком спелые, стоит поместить их в холодильник, чтобы предотвратить быструю порчу. Однако, если у вас есть незрелые помидоры, лучше оставить их на кухонном столе.

Независимо от того, кладете ли вы помидоры на стол на кухне или в холодильник, лучше оставлять их нагреться до комнатной температуры перед употреблением для лучшего вкуса.

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