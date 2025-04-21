Тотальная экономия места в шкафу: как правильно хранить зимние пуховики

Чтобы куртки не занимали пол шкафа, можно воспользоваться интересным лайфхаком.

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Как хранить зимние куртки / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Как правильно складывать куртки, чтобы они занимали меньше места

Где лучше хранить зимнюю верхнюю одежду

Апрельские заморозки уже позади, а это значит, что пришло время складывать куртки и зимние пуховики в шкаф. Только вот это иногда становится проблемой, ведь верхняя одежда занимает немало места.

Главред узнал, как сложить пуховик так, чтобы он не помялся и при этом не занимал пол шкафа. Соответствующим лайфхаком в TikTok поделилась украинский блогер Диана Головец.

видео дня

По ее словам, пуховик можно правильно сложить и он будет занимать минимум пространства. Для этого нужно загнуть низ куртки во внешний карман, в который нужно засунуть руками, а затем скрутить и запихнуть капюшон и верхнюю основу куртки. Диана отмечает, что этот лайфхак работает и с длинными пуховиками.

Смотрите видео, как правильно складывать пуховики:

Когда же вся верхняя одежда будет сложен, его можно поместить в специальные органайзеры. Это поможет предотвратить помятость курток и дополнительно сэкономит место.

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Кто такая Диана Головец? Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.

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