Будет сиять чистотой: 3 важных шага, как почистить пуховик без стирки

Стирка пуховика - достаточно сложная процедура, и если ее провести неправильно, то есть риск повреждения изделия. В частности, если неправильно постирать такую одежду, то в ней может сбиться пух. Поэтому в определенных случаях, если загрязнения на такой верхней одежде небольшие, то их можно отчистить даже без стирки.
О том, как почистить пуховик без стирки, рассказывается в сюжете "8 канала".
Чтобы почистить засаленный пуховик в домашних условиях, сначала нужно почистить проблемные зоны - воротник, рукава и карманы. Для этого надо приготовить моющий раствор и вооружиться губкой. Воротник и рукава нужно предварительно немного отпарить и далее нанести моющий раствор, предварительно взбитый в пену.
Как почистить куртку с помощью мицеллярной воды
Чтобы избавиться от сложных пятен, можно воспользоваться средством для снятия макияжа. Но оно должно быть прозрачным. Надо обработать пятна с помощью ватного тампона, нанеся на него немного такого средства. После этого удалить средство щеткой и промокнуть обработанные места тканью.
Как почистить меховые манжеты пуховика
Если пуховик имеет меховые манжеты, нужно взять полстакана теплой воды, столовую ложку соли и пол столовой ложки аммиака. Размешать и с помощью мягкой ткани, которая должна быть едва влажной, нанести на мех, уделяя особое внимание местам, где есть желтизна.
Как высушить пуховик
Важно не только тщательно почистить пуховик, но и правильно его высушить. Это должно делаться только естественным образом на воздухе.
Смотрите видео о том, как почистить пуховик без стирки:
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