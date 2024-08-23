Будет сиять чистотой: 3 важных шага, как почистить пуховик без стирки

Нужно придерживаться нескольких важных правил, чтобы убрать грязь с пуховика, не прибегая к его стирке.

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Как почистить пуховик без стирки/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Стирка пуховика - достаточно сложная процедура, и если ее провести неправильно, то есть риск повреждения изделия. В частности, если неправильно постирать такую одежду, то в ней может сбиться пух. Поэтому в определенных случаях, если загрязнения на такой верхней одежде небольшие, то их можно отчистить даже без стирки.

О том, как почистить пуховик без стирки, рассказывается в сюжете "8 канала".

Чтобы почистить засаленный пуховик в домашних условиях, сначала нужно почистить проблемные зоны - воротник, рукава и карманы. Для этого надо приготовить моющий раствор и вооружиться губкой. Воротник и рукава нужно предварительно немного отпарить и далее нанести моющий раствор, предварительно взбитый в пену.

Как почистить куртку с помощью мицеллярной воды

Чтобы избавиться от сложных пятен, можно воспользоваться средством для снятия макияжа. Но оно должно быть прозрачным. Надо обработать пятна с помощью ватного тампона, нанеся на него немного такого средства. После этого удалить средство щеткой и промокнуть обработанные места тканью.

Как почистить меховые манжеты пуховика

Если пуховик имеет меховые манжеты, нужно взять полстакана теплой воды, столовую ложку соли и пол столовой ложки аммиака. Размешать и с помощью мягкой ткани, которая должна быть едва влажной, нанести на мех, уделяя особое внимание местам, где есть желтизна.

Как высушить пуховик

Важно не только тщательно почистить пуховик, но и правильно его высушить. Это должно делаться только естественным образом на воздухе.

Смотрите видео о том, как почистить пуховик без стирки:

Универсальное чистящее средство своими руками/ Инфографика: Главред

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