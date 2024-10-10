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Способы, проще некуда: как расправить пуховик после стирки

Анна Косик
10 октября 2024, 14:59
36
Существует немало простых методов, как можно распушивать пуховик после стирки.
пуховик, стирка
Как расправить наполнитель в куртке после стирки / Коллаж: Главред, фото: pixabay

После стирки пуховика многие люди сталкиваются с проблемой того, что пух сбивается в комки, и куртка теряет свой объем и теплоизоляционные свойства. Тем не менее, не стоит опускать руки, пользователи Quora поделились, как высушить пуховик после стирки, чтобы он не сбился.

Первый этап после стирки пуховика - это правильно высушить его. Лучше всего развесить куртку на вешалке, чтобы она равномерно сохла. Однако важно помнить, что пух нуждается в дополнительной помощи для того, чтобы распушиться. Для этого можно использовать теннисные мячики: положите их вместе с пуховиком в сушилку на 30-40 минут.

Но что делать, если после стирки пуховика пух сбился в комки? Можно попробовать постепенно распушить его вручную. Для этого просто постучите по тем местам, где пух собрался, и аккуратно расправляйте его пальцами. Если комки пуха остаются после этого, повторите процедуру несколько раз.

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Еще один вариант, что делать, если после стирки куртки сбился пух - это использование фена. Не нужно искать специальных инструкций, как расправить пух в куртке феном, просто включите его на холодный или теплый режим и осторожно направляйте воздух на места, где пух сбился.

Не менее эффективный способ, как расправить наполнитель в куртке после стирки, если он синтетический - это обычная расческа с редкими зубцами. Самая простая схема, как сбить пуховик после стирки расческой заключается в том, чтобы легкими движениями пройтись по внешней поверхности куртки.

Если пуховик после стирки стал тонким, что делать - такой вопрос возникает у многих. В таком случае нужно попробовать все выше перечисленные методы, от теннисных мячиков до фена. Если это не поможет, останется лишь обратиться в химчистку.

Мало кто знает и то, что пух может сбиться даже в высохшей куртке. В таком случае лучшим вариантом, как сбить пух в сухой куртке будет первая техника с ручным взбиванием.

Что такое Quora

Quora - это социальный веб-сайт вопросов и ответов и онлайн-рынок знаний со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, штат Калифорния. Он был основан 25 июня 2009 года и стал общедоступным 21 июня 2010 года. Пользователи могут сотрудничать, редактируя вопросы и комментируя ответы, предоставленные другими пользователями. По состоянию на 2020 г. веб-сайт посещали 300 миллионов пользователей ежемесячно, сообщает Википедия.

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пуховик стирка
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